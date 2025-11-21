Улицу Месропа Маштоца открыли в Астане

В Астане состоялась торжественная церемония открытия улицы имени Месропа Маштоца – философа, ученого-языковеда, создателя армянского алфавита, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: пресс-служба Минкультуры РК

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра –министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, министр культуры и информации РК Аида Балаева, министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Жанна Андреасян, представители армянской диаспоры, а также общественные деятели.

Об открытии улицы Месропа Маштоца в Астане стало известно во время официального визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Ереван в апреле 2024 года, напомнили в Минкультуры.

В своей поздравительной речи министр культуры и информации РК подчеркнула, что открытие улицы Месропа Маштоца – новый символ дружбы, общего стремления двух народов к укреплению взаимопонимания и культурного единства.

«Сегодняшнее событие – дань уважения армянскому народу и свидетельство нашей дружбы. В апреле этого года в Ереване был открыт парк имени великого поэта – Абая Кунанбайулы. Теперь это место будет служить почитанию бесценного наследия казахского мыслителя. И сегодня, открывая в Казахстане улицу Месропа Маштоца, мы символично отвечаем на этот жест, подтверждая, что духовное наследие – это пространство, где наши культуры встречаются, как воды двух больших рек, взаимно обогащая друг друга», - заявила Аида Балаева.

Приветствуя участников церемонии, Жанна Андреасян сказала, что упоминанием имени армянского ученого открывается новая светлая страница в истории взаимного уважения, дружбы и культурного сотрудничества наших народов.

«В Ереване, в парке Абая, а теперь и здесь, на улице Маштоца, словно создаются мосты между двумя культурами, через которые передаются не только имена, но и ценности - мир, образование, творчество и дружба. Армения и Казахстан, со своей историей, наследием великих мыслителей и устремлением в будущность, всегда пребывали в атмосфере взаимодополняющего и взаимообогащающего сотрудничества. Уверена, что открытие улицы Маштоца – это новый этап углубления культурных и образовательных связей между нашими народами», - сказала министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.

Мероприятие состоялось в рамках официального визита Премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Месроп Маштоц - ключевая фигура в истории Армении. Его просветительская деятельность заложила основу национальной письменной культуры, и стала импульсом для развития образования, духовной литературы, что способствовало сохранению исторической идентичности армянского народа.

