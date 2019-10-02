Улицы красивых фонарей

Когда есть понимание

Мы встретились с ним на обновленной улице Дуйсенова, которую реконструировали этим летом. Когда родная тебе улица из довольно безликой и необуст­роенной приобретает новый облик, понимаешь, что за проделанной работой стоят не просто освоенные из бюджета средства, но и творческий подход.

По словам Владислава Филатова, в 2017 году группа архитекторов во главе с Маратом Гаганиным обследовала все улицы и 95 дворов микрорайонов «Тастак-1, 2, 3». Команда собрала большой материал и разработала проект рекомендаций по благоустройству улиц, дворов, общественных пространств этого района. Побеседовав с местными жителями, специалисты пришли к выводу, что в первую очередь необходимо развивать аллею на улице Дуйсенова, затем присоединенные к ней улицы и прилегающие дворы.

Даже перейдя работать в другую компанию, Владислав всегда держал в поле своего зрения эту улицу, два фрагмента пешеходной зоны которой были отремонтированы в 2017 году по его проекту. В 2019 году он разработал семь из восьми фрагментов реконструкции улицы Дуйсенова. Офис Владислава находится в этом же районе, поэтому прогулки по аллее в обеденный перерыв вошли для него в привычку. Так, прогуливаясь однажды, он случайно встретил на аллее акима Алмалинского района Беккали Тортаева и, не откладывая дело в долгий ящик, тут же предложил ему свой вариант реконструкции улицы. Архитектор смог сразу заинтересовать акима своим эскизом, в котором были равно учтены интересы автомобилис­тов и пешеходов.

Для первых он предложил свободный проезд и удобные парковочные карманы. Для пешеходов предусмотрел широкие освещенные тротуары, большое количест­во лавочек, зеленые лужайки, деревья, детские площадки и воркауты, а также скейт­парк для подростков.

Главу района проект заинтересовал прежде всего своей функ­циональной направленностью. К примеру, шумные участки с такими объектами, как скейт­парк, сцена и круглая площадь, располагаются вне соседства с жилыми домами. Возможность преобразить эту улицу стала для начинающего архитектора профессиональным вызовом, и он решил этот проект городу подарить. Тем самым на деле добиться результата в деле преоб­разования городской среды. В частности, показать, что и на небольших улицах при правильном подходе можно и нужно развивать общественные пространст­ва для отдыха и развлечений.

С этого момента началось его тесное сотрудничество с акиматом и строителями. Таким образом, начинающий архитектор стал проводником интересов горожан, мнение которого было услышано властями района. Активная гражданская позиция Владислава и его единомышленников – пример соучастного проектирования общественных пространств.

Надо отдать должное акиму, который смог изыскать дополнительные средства для реализации проекта. За что ему благодарны не только Владислав, но и местные жители. Теперь улица примечательна тем, что на ней участки с движением транспорта чередуются с пешеходными зонами.

Прогуливаясь по улице в компании Владислава, нельзя не заметить результаты воплощенных в жизнь его идей. Надо признать, что они пришлись по душе всем поколениям жителей микрорайонов. По словам Владислава, главным мерилом любой его работы является человек и создание для него максимального комфорта. Он рекомендует властям активнее благоустраивать улицы, привлекая к их проек­тированию архитекторов, а к реализации проектов – добросовестных подрядчиков. Кстати, приемка аллеи сопровождалась ее тестированием на инвалидных колясках. Вместе с Владиславом по ней проехались представитель акимата, строительной организации и инвалид-колясочник. После чего все проблемные места были устранены.

Дисциплина по требованию

Подходим к самому оживленному месту аллеи – скейтплощадке, построенной на заброшенном пустыре. Теперь шумная ватага подростков оттачивает здесь свое мастерство на самокатах и скейтбордах. Площадка стала настоящим центром притяжения для мальчишек, оторвавшихся от гаджетов и виртуальной жизни. Прилегающую проезжую часть Владислав специально замедлил с двух сторон пешеходными переходами. Кстати, на протяжении всей аллеи он использовал концепцию Vision Zero (шведская программа по повышению безопасности дорожного движения и снижению смертности в ДТП). Улица с такими понятными функциями дисциплинирует водителей.

– Ребята, как вам скейтодром? – спрашиваем группу мальчишек.

– Классно, супер! – хором отвечают они.

Но есть, как признаются ребята, одна маленькая проблема. По словам подростков, они на большой скорости выполняют сложные трюки, и зачастую на их пути возникают маленькие дети. Поэтому Денис Барсуев и Султан Кашкарбаев предлагают установить у входа на площадку некую табличку о том, что появление здесь малышей без сопровождения родителей было бы нежелательным.

Владислав же не скрывает своей радости за детей, у которых появилась возможность для общения со сверстниками. Вспоминает, что его ровесники росли в неблагоустроенных дворах и родители старались оградить их от улицы. Результат – проб­лемы с коммуникабельностью, которые им приходилось преодолевать по мере взросления. Владислав очень доволен тем, что ему удалось создать здесь простую площадку из доступных материалов, ставшую любимым местом сбора для местной ребятни. В будущем он планирует усовершенствовать ее с помощью предложений жителей.

Прогуливаясь, мы дошли до места, где раньше стояли старые гаражи, а сегодня здесь установлена детская площадка. Во время их сноса выяснилось, что в них не было ни одного автомобиля, а хранился домашний хлам. Архитектор считает, что надо решительно бороться с подобными пережитками прошлого, необходимо рационально использовать общественные пространства.

Наверняка алматинцы заметили, что весь город заполонили однотипные детские площадки «KСИЛ». По этому поводу Владислав процитировал известного российского блогера Илью Варламова, путешествующего по всей России: «КСИЛ всея Руси». По мнению Владислава, они яркие, но неинтересные в плане игры и недостаточно прочные, поэтому властям города стоит рассмот­реть и другие альтернативные варианты. Недалеко от детской площадки расположилась спортивная зона для воркаута. Любителей уличной гимнастики с каждым годом становится все больше: сегодня здесь с удовольст­вием занимаются не только молодежь, но и взрослые. Сегодня такой досуг является одной из самых недорогих и эффективных форм для спортивной активности во всем мире.

Наше путешествие по аллее продолжается. Одна из пешеходных зон перетекает в небольшую площадь, рядом с которой расположена школа-гимназия № 34, а вся прилегающая к ней территория теперь засажена деревьями. Владислав обращает наше внимание на сцену, которую по своей инициативе восстановил акимат. В 2017 году ее построи­ли участники общественного движения «Театр соседей». На сцене проходили театральные постановки с участием детей и школьников. Неподалеку гуляют родители с детьми, пенсионеры, подростки.

– Я выросла в этом районе и хорошо помню эту необустроенную улицу. Теперь, став мамой, очень рада, что у нас появилась такая удобная пешеходная улица для прогулок, – рассказывает Алтынай Омарова.

Кстати, на аллее установили общественный туалет и питьевой кран. Мы специально проверили: ни первый, ни второй объект пока не работают.

– Опыт реконструкции этой улицы можно взять за основу при ремонте других. Я не против автомобилистов, но на таких улицах надо «замедлять» транспорт, используя карманы для парковки. Наша задача – изъять автомобили из дворов, – говорит Владислав. – Появление пешеходных зон не просто создает комфорт для горожан, но и дисциплинирует водителей.

Будущее без небоскребов

Владислав поделился с нами своим видением дальнейшего развития города. Архитектор считает, что необходимо строить здания не выше девяти этажей, что становится международным трендом. Он не поддерживает инициативу властей о строительст­ве на краю города бетонного гетто из многоэтажных домов. Это не до конца продуманное решение. Мой собеседник предлагает свою идею «Красная линия Алматы», состоящую из двух частей. Первая – удобные и безопасные улицы с доступной средой. Вторая – 6–9-этажная застройка кварталами с современными дворами без машин, которые стоят в подземных паркингах.

Сегодня создание комфортной среды на улицах подразумевает освещенную проезжую часть с парковочными карманами, тротуары со скамейками, ухоженные зеленые насаждения, опрятные фасады домов, коммерческие объекты с летними площадками и малые архитектурные формы. Все это последовательное развитие опыта советского градостроительства с наложением современных реалий.

– Мой принцип благоустройства городской среды заключается в том, чтобы развести потоки, когда люди без необходимос­ти не пересекаются с другими участниками уличного движения. Главная идея – безопасность на улицах и во дворах, – говорит Владислав Филатов.

Наш собеседник признается, что испытывает моральное удовлетворение, видя результаты своего труда. Он смог изменить в лучшую сторону повседневную жизнь тысяч людей. Теперь для него важно привлечь внимание городских властей к созданию качественных пешеходных зон в городе.