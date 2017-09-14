​Уловки перед ловом

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Еламан Жусанов, Атырау

С началом осенней путины в нижней части реки Урал и на северном побережье Каспийского моря вместе с официальными рыболовными артелями активизируются и теневые, так называемые «бригады». Проще говоря, браконьеры. Для незаконного вылова рыбы они используют не только запрещенные орудия лова, но и дорогую технику.

Например, на днях сотрудниками Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира была пресечена попытка браконьерской деятельности сразу шести таких «бригад». В одном из пригородных поселков инспекторы обнаружили спрятанные и готовые к промыслу шесть лодок с подвесными моторами Yamaha-200. В лодках было обнаружено 18 сетей с ячейками 10–12 см, которые предназначены для вылова крупной рыбы, например осетровых пород. Если длина каждого орудия лова составляла порядка 100 м, то нетрудно подсчитать, что до моря не дошло около 2 км браконьерских сетей.

Как подчеркнул в нашей беседе руководитель Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Данияр Баймагамбетов, сами лодки не имеют регистрационных бортовых номеров, из чего следует, что плавательные средства принадлежат не официально зарегистрированным рыболовецким кооперативам, которые ведут законный промысел, а браконьерским артелям. При этом он отметил, что эти шесть лодок были спрятаны – пришвартованы к земснаряду и большой барже. С воды во время инспекторского рейда их невозможно заметить.

Уже отмечалось, что каждая лодка была оснащена мощным подвесным мотором. Для интереса мы выяснили, что цена одного такого двигателя составляет порядка 3–5 млн тенге. И это не считая самой лодки, сетей и высокооктанового бензина, который требуется для заправки. Учитывая те расходы, которые понесли браконьеры, а также приготовленные 18 сетей, то можно предположить, какое количество рыбы они планировали выловить в море, чтобы не только окупить затраты, но и получить прибыль. Разумеется, речь идет о рыбе осет­ровых пород.

Но не только в прибрежной части моря активизируются браконьеры с началом осенней путины. На днях сотрудники инспекции только за полдня в низовьях реки путем траления изъяли из воды несколько десятков сетей под частиковую рыбу, многие из которых были забиты судаком и жерехом. Тогда инспекторам на острове удалось задержать двоих мужчин, которые на самодельной лодке вели незаконный промысел. Помимо трех сетей и двух мешков с рыбой, у них был изъят мотоцикл с люлькой «Урал». По словам сотрудников рыбинспекции, браконьеры умудряются по воде через камышовые заросли по частям перевозить на остров транспортное средство на самодельном «корыте», сильно рискуя перевернуться.

Однако это их не останавливает – рыба пошла... 

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