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Уложился в пять раундов
Абзал КАМБАР
Напомним, квалификационный турнир AIBA Pro Boxing проводится для отбора боксеров на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Квоты через организацию уже получили Берик Абдрахманов (до 60 кг) и Биржан Жакыпов (до 49 кг). Кстати, последний здесь же, в Гуянге, в главном бою сезона уступил восходящей звезде китайской школы бокса – Лю Бину. Потерпел поражение еще от одного китайца Ян Чана и наш Ильяс Сулейменов в весовой категории до 52 кг.

Дошли до финала
Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова и австралийка Кэйси Деллакуа вышли в финал Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в парном разряде.
Интернациональный дуэт в полуфинале одержал победу над немкой Анной-Леной Гренефельд и американкой Коко Вандевеге со счетом 6:7 (3:7), 7:5, 7:5. В главном матче первенства им предстоит сразиться со швейцаркой Мартиной Хингис и ее напарницей Саней Мирзой из Индии.

Пляжные битвы
Казахстанцы Алексей Сидоренко и Александр Дьяченко успешно прошли групповой этап Мирового тура по пляжному волейболу, который в эти дни проходит в Сочи, и пробились в первый раунд плей-офф турнира, сообщает пресс-служба ФВРК.
На групповой стадии наши спортсмены одержали две победы над китайскими и испанскими волейболистами, а в заключительной встрече в упорном трехсетовом поединке уступили соперникам из Польши. В первом раунде плей-офф дуэт из Казахстана сыграет против Георгиоса Коцилианоса и Никоса Зупани из Греции.
В женской части неплохо выступают Татьяна Машкова и Ирина Цимбалова. На групповом этапе они сначала обыграли пару из Литвы, во второй встрече в тяжелой борьбе со счетом 1:2 уступили первым сеянным турнира – волейболисткам из России Евгении Уколовой и Екатерине Бирловой, а в третьей – уверенно разобрались с молодым дуэтом из Бразилии и вышли в плей-офф. Их соперницы уже определены – это японки Такеми Нисибори и Саяка Мидзое.

В десятке сильнейших
Мужская молодежная сборная Казахстана по водному поло вошла в десятку сильнейших команд планеты.
В борьбе за девятую строчку чемпионата мира, который проходит в Алматы, казахстанцы обыграли представителей Египта со счетом 18:10. Стоит отметить, что ранее отечественная «молодежка» еще не поднималась так высоко в турнирной таблице мирового первенства.
«Хочу поблагодарить ребят, хочу поблагодарить тренерский штаб сборной. Команда порадовала не только нас, специалистов, но и многочисленных зрителей. Ошибок, конечно, еще хватает, но будем работать над их исправлением», – подвел итог выступления главный тренер сборной Казахстана Сергей Дроздов.

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