​Ультрасовременный центр для детей

Центр тестирования вобрал в себя лучшие решения как с точки зрения технического оснащения, так и дизайна. Он занимает порядка тысячи квадратных метров, оснащен новейшим техническим оборудованием. На торжественную церемонию открытия заведения были приглашены представители управления образования Акмолинской области, директора школ города и педагоги. Руководитель управления тестирования ТОО «U-Future» Алжанбек Каирбеков провел экскурсию, ознакомил гостей с деятельностью центра и ответил на интересующие их вопросы. В течение года школьники смогут пройти здесь пробное тестирование, получить отчет о своих знаниях по школьной программе, а кроме того, оформить доступ к уникальной базе видеоуроков от лучших учителей Казахстана на казахском языке.