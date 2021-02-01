Улучшать, чтобы не платить

Встречаясь с представителями промышленных предприятий области, министр подчеркнул, что кодекс как свод законодательно прописанных экологических норм и правил касается жизненно важных интересов всего общества, включая жизнь и здоровье граждан, обеспечение благоприятной среды их проживания, а это напрямую зависит от деятельности бизнеса и ее регулирования.

В свою очередь аким области Серикбай Трумов напомнил, что для Мангистау с его активно развивающимся промышленным производством новый Экокодекс имеет большое значение, поскольку устанавливает четкие правила для недро- и природопользователей.

Вице-министр экологии Ахметжан Примкулов в числе основных новелл кодекса, помимо принципа «загрязнитель платит», отметил и то особое значение, которое в принятом своде экологических законов отводится целевому использованию экологических платежей в бюджет и ужесточению природоохранных требований. Среди приоритетных задач также названы внедрение автоматизированной системы мониторинга и совершенствование систем управления производственными и бытовыми отходами, в том числе с помощью технологии Waste to Energy.

Представители промышленных предприятий и экологической общественности, принявшие участие во встрече, выразили готовность работать согласно новому законодательству над сокращением выбросов в окружающую среду.

Председатель совета региональной ассоциации НПО Западного Казахстана «Табиғи орта», экоамбассадор Адилбек Козыбаков в своем докладе остановился на важности статей кодекса для сохранения биоразнообразия.

– В новом кодексе более расширенно трактуется понятие биоразнообразия, а также преду­сматривается иерархия мер по ее сохранению, то есть по степени представляемой угрозы. Общественная инспекция по охране биоресурсов при регио­нальной ассоциации «Табиғи орта» готова оказывать содействие не только в борьбе с браконьерством, но и в контроле по соблюдению предприятиями первой категории требований, предъявляемых с целью сохранения биоразнообразия, – подчеркнул Адилбек Козыбаков.

Как сообщил первый заместитель генерального директора АО «МангистауМунайГаз» Калбай Измуханов, в рамках исполнения новых требований в 2020 году компанией проведен комплекс­ный технологический аудит, получен отчет экспертной оценки технологических процессов на соответствие принципам НДТ – наилучших доступных технологий. В отчете предложен ряд вариантов по сокращению загрязнения окружающей среды.

О проводимых природоохранных мероприятиях также рассказали первый вице-президент АО «Каражанбасмунай» Куанышбай Нургалиев и замес­титель генерального директора по производству АО «ОзенМунайГаз» Нуржан Абдирахманов.

По информации областного департамента экологии, в рамках Экологического кодекса будет пересмотрен ряд норм. К примеру, за несоблюдение требований по охране атмо­сферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов административный штраф вырастет в 5 раз, а за превышение нормативов эмиссий в окружающую среду административный штраф увеличился в 10 раз. Также в сторону продления будут изменены нормы сроков давности по нарушениям в сфере экологии для привлечения к административной ответственности с 2 месяцев до 1 года – физических лиц и с 1 года до 3 лет – юридических лиц.