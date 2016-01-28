​Улучшать экологию

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Уак МАНБЕТЕЕВ

Акимат города разработал двухгодичную экологическую прог­рамму по улучшению состоя­ния атмосферы в мегаполисе. Комплексный план мероприятий предусматривает в течение ближайших двух лет решить ряд многоцелевых задач экологического характера. По данным ДГП «Центр гидрометеорологического мониторинга», несмотря на снижение индекса загрязнения атмосферы ИЗА5 в 2015 году с 10 до 9,7 по сравнению с 2014 годом, этот показатель говорит о все еще высоком уровне загрязненности воздушного бассейна Алматы. Основной «виновник» – автотранспорт, выбросы которого составляют порядка 231 тыс. тонн токсичных веществ.

Для изменения ситуации службы города намерены действовать по четырем основным направлениям: увеличение доли экологического автотранспорта, снижение загрязнения воздуха стационарными источниками, газификация частного сектора, а также сохранение и развитие зеленого фонда. За два предстоящих года городские власти намерены перевести на газ 1 469 единиц автотранспорта и спецтехники коммунальных служб. Привлекательность общественного транспорта возрастет за счет увеличения скорости его передвижения по городу по специально выделенным полосам дороги. Протяженность таких полос только в нынешнем году достигнет 100 км.

Улучшить городскую экологию должны будут и новые пешеходные зоны, свободные от автотранспорта. Эти зоны рек­реации создаются по рекомендации датского ландшафтного архитектора Яна Гейла. В рамках его проекта «Город для людей, а не для автомобилей» в Алматы на средства инвесторов будут обу­строены 250 детских и спортивных площадок, 150 велопарковок, 20 станций велопроката.

Вместе с тем будет усилен кон­т­роль над выполнением природоохранных мероприятий и реализацией комплекса мер, направленных на снижение уровня выбросов загрязняющих воздух веществ. Только по линии автотранспорта ужесточится надзор за соблюдением норм токсичности и дымнос­ти, будут созданы парковочные пространства и современная методика управления ими, заработает система ограничения въезда на территорию города иногородних транспортных средств. За два года также предполагается перевести на газ ряд промышленных объектов и частных жилых домов, используя механизмы доступного кредитования. В рамках программы развития «Алматы-2020» реализацией экологического плана займутся как администраторы бюджетных прог­рамм, так и частные инвесторы.

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