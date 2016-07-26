​Улучшат инвестклимат в области

В ходе заседания были обсуждены инвестиционные итоги I полугодия 2016 года, а также ряд актуальных вопросов, касающихся доступности земельных участков для инвесторов, создания новых малых индустриальных зон, проверок контрольно-надзорных органов. По всем вопросам акимом области Бердыбеком Сапарбаевым даны конкретные поручения ответственным лицам. В частности, госорганам предстоит обеспечить эффективное использование индустриальной зоны, ускорить ввод индустриально-аграрной зоны, усилить работу с иностранными инвесторами, посольствами, международными финансовыми институтами и повысить эффективность работы Центра обслуживания инвесторов.

В ходе заседания аким области представил нового руководителя управления предпринимательства области. Его возглавила бывший руководитель отдела предпринимательства города Актобе Анар Даржанова. Стоит отметить, что Актобе остается наиболее привлекательным регионом для инвесторов. Согласно исследованию НПП РК, область занимает в этом рейтинге 2-е место.