Правила отбора на стипендию Болашак для медиков улучшат в Казахстане

На заседании Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством государственного советника РК Ерлана Карина принято решение по улучшению правил отбора для претендентов на международную стипендию “Болашак” по медицинским специальностям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В ходе заседания было отмечено, что основными сложностями при подготовке медицинских работников являются: слабое знание иностранного языка и малое количество топовых вузов с русским языком обучения.

Учитывая это, в целях повышения доступности и интереса со стороны претендентов медицинского направления к академическим программам Министерством инициирован ряд поправок в правила отбора.

Так, была определена отдельная категория “медицинские работники” на академическое обучение, где для категории “медицинские работники” снижен требуемый уровень владения английским языком до IELTS 5.0 при поступлении, а также разрешена указанной категории языковая подготовка сроком до 12 месяцев.

Также было принято решение об увеличении количества грантов международной стипендии “Болашак” по программе “Стажировка/Медицина” с 15 до 20.

По направлению “Медицина” на 2022 год определено предельное количество международной стипендии “Болашак”: по программам “магистратура”, “резидентура” – 25; по программе “докторантура” – 5; по программе “стажировка” – 20.

Помимо этого, на заседании были присуждены стипендии 8 претендентам, прошедшим конкурсный отбор в 2022 г. по направлению “Медицина”.

Министерством проводится работа по созданию условий для поступления, привлечению медицинских кадров к обучению по программам “Болашак”.

Стоит отметить, что во исполнение поручения по присуждению в полном объеме стипендий до конца июля т.г. будет подписан меморандум о взаимопонимании между АО “Центр международных программ” и Роттердамским университетом Эразмус о подготовке отечественных медицинских специалистов в рамках программы “Болашак”.