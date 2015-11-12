​Улучшая архитектурный облик

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Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

Cерьезной реконст­рукции подвергнется городской аэропорт, который совсем скоро будет принимать современные лайнеры. Здесь предусмот­рено расширение взлетно-посадочной полосы, на прилегающей территории устанавливают билборды, светильники, скамейки, клумбы.

В центральной части города и в микрорайонах ведутся работы по капитальному ремонту улиц, благоустройству дворов, очистке арычной сети, разбивке садов и парков. Преображается на глазах набережная реки Каратал, где проводятся озеленение и устройство малых архитектурных форм. Появились фигуры стилизованной «шахматной аллеи», ставшие креативным украшением расположенного рядом жилого массива.

Другой визитной карточкой областного центра станет парк «Жастар» в юго-западном районе, в котором уже растут сот­ни молодых елей и сосен. Еще недавно на этом мес­те был пустырь, чуть было не превратившийся в большую мусорную свалку. А сегодня видны очертания уютной парковой зоны, где в праздничные дни планируется проводить культурно-массовые мероприятия. Особое внимание уделяется посадке аллей, прокладке тротуа­ров, установке беседок, обустройству газонов и цветников.

По проекту здесь соорудят большую концертную площадку, а совсем недавно в торжественной обстановке открылся уникальный светомузыкальный фонтан. Рядом с парком расположен Дворец спорта, возводится большой микрорайон. В ближайшее время завершится строительство Дворца школьников, в планах – возведение драмтеатра, выставочного павильона, центра обслуживания молодежи. В перспективе парк «Жастар» обещает стать одной из лучших достопримечательностей города.

На днях в ходе рабочего объезда города аким Алматинской области Амандык Баталов строго указал подрядчикам на необходимость соблюдать строительные нормы и правила, устранить в срок выявленные недостатки, применять только качественные материалы. Важно, чтобы городская архитектура была привязана к местному ландшафту, дополняя и украшая его. Все возводимые объекты должны вписываться в единый архитектурный ансамбль.

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