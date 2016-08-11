Статьи Улучшая бизнес-среду Рысты АЛИБЕКОВА

Вступление Казахстана в ВТО предоставило импортерам возможность ввозить товары по пониженным ставкам таможенных пошлин, следствием чего станет снижение цен на импортируемые товары на внутреннем рынке.



Как проинформировал глава комитета, для упрощения процедуры перемещения товаров на таможенной территории планируется использовать модуль «Виртуальный склад» информационной системы «Электронные счета-фактуры». Этому будет способствовать процедура оформления электронных счетов-фактур в ИС «ЭСФ» соразмерно объему, оприходованному на «Виртуальном складе». Такие меры позволят осуществлять выписку электронных счетов-фактур при взаимной торговле с государствами ЕАЭС и другими странами, в том числе в режиме реального времени передавать сведения о выписанных счетах-фактурах в таможенные органы стран ЕАЭС.



Еще одним инструментом контроля за оборотом товаров является разрабатываемая ИС «Маркировка товаров», внедрение которой позволит проводить учет и контроль оборота меховых изделий, подлежащих маркировке, ввезенных или произведенных на таможенной территории Евразийского экономического союза. При этом у потребителей появится преимущество – получать полные сведения о качественных характеристиках меховых изделий и легальности их происхождения, а у бизнеса – возможность защиты от незаконно находящихся в продаже меховых изделий и формирующих недобросовестную конкуренцию на рынке.



Главной же задачей комитета, по словам его руководителя, остается клиентоориентированность и создание благоприятных условий для бизнеса. В связи с этим уже реализован ряд мер. Так, регистрация в качестве участника ВЭД теперь не требуется – бизнес регистрируется единожды. На стадии завершения находится работа по созданию Единого лицевого счета клиента без разделения на налогоплательщиков и участников ВЭД, уже реализована функция онлайн-оплаты таможенных и налоговых платежей.

Унифицированы проверочные документы при проведении налоговых и таможенных проверок. Кроме того, на основании единой базы данных работает система управления рисками (СУР), позволяющая производить качественный отбор на проверку, при этом методика определения критериев риска также унифицирована. А ведение административного производства реализовано в рамках единой автоматизированной базы данных.



Таким образом, интеграция налоговых и таможенных процессов и систем позволила достичь ощутимых результатов: доходы государственного бюджета в компетенции комитета за 7 месяцев текущего года выросли на 1 трлн тенге, или на 43,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Эффективность СУР за 7 месяцев 2016 года составила 46,4%, увеличившись в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 8,5%.



– Вместе с тем наша цель – это создание эффективной системы, работающей с минимальным вмешательством в бизнес-среду и обеспечивающей прозрачность процедур, что создаст условия для хорошего начала всеобщего декларирования доходов, – подчеркнул председатель комитета. – Для внедрения таких инициатив ведется работа с нашими зарубежными коллегами, в результате вносятся изменения в законодательство, соответствующие лучшей международной практике.



В частности, спикер подробно остановился на изменениях в недавно изданный Закон РК «О платежах и платежных системах», который вступает в действие через 60 дней после опубликования – 10 октября текущего года. Согласно новому закону, у физических и юридических лиц, получающих финансирование из иностранных источников, возникает обязанность по представлению отчетности в органы госдоходов.



Под действие этого закона попадают лица, которые занимаются такими видами деятельности, как оказание юридической помощи; изучение общественного мнения (за исключением проводимого в коммерческих целях); сбор, анализ и распространение информации за счет средств иностранных физических или юридических лиц. К слову, эти изменения не затронут тех, кто ведет бизнес и предоставляет отчетность.



При этом реализуемые меры носят уведомительный характер, не ограничивают права налогоплательщиков и нацелены на создание прозрачной процедуры их получения и расходования. Отчетность можно предоставлять как в явочном порядке, так и в электронном виде, не выходя из дома.

Как пояснил председатель комитета, за непредоставление отчетности в сроки предусмотрена административная ответственность, уголовной ответственности нет. Аналогичный опыт действует в странах ОЭСР, США, Великобритании, Китае и Израиле, таким образом, нововведения полностью соответствуют международным требованиям и обязательствам по раскрытию информации и политике прозрачности капитала.



– Все реализуемые мероприятия направлены на улучшение бизнес-среды, повышение инвестиционной привлекательности нашей страны, облегчение соблюдения действующего законодательства, – подытожил Д. Ергожин, добавив, что КГД на сегодня работает над новым пакетом законодательных изменений, который планируется внести на рассмотрение Парламента осенью текущего года.

