Улучшая качество, улучшаем жизнь! Ирина ИГНАТОВА

Вносятся изменения в действующие законы, разрабатываются новые, меняется подход к оказанию социальных и медицинских услуг. Почему назрела необходимость глобальных перемен и чего от них ждать рядовым казахстанцам – об этом беседа с министром здравоохранения и социального развития Тамарой ДУЙСЕНОВОЙ.



– Тамара Касымовна, сейчас Минис­терство здравоохранения и соцразвития разрабатывает Национальный лекарственный формуляр. Расскажите, пожалуйста, как его создание повлияет на лекарственное обеспечение казах­станцев?



– У каждой страны должна быть своя национальная политика лекарственного обеспечения, которая предусматривает решение вопросов качества, безопасности и доступности лекарств, предоставляемых населению, ведь это гарантия биологичес­кой безопасности государства.

Казахстанский национальный лекарственный формуляр разрабатывается с привлечением экспертов Всемирного банка. За основу КНФ взят Британский национальный лекарственный формуляр, который считается в мире «золотым стандартом» и служит модельным формуляром Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Разработку КНФ мы планируем завершить в ноябре текущего года.



– В чем его отличие от существующей модели?



– Действующий республиканский лекарственный формуляр включает узкий перечень лекарств, закупаемых государством для оказания гарантированной бесплатной медицинской помощи. Новый КНФ будет включать в себя весь перечень лекарственных средств, зарегистрированных в Казахстане, информацию об их доказанной клинической эффективности, о возможных побочных эффектах, а также предельную цену.



Таким образом, лекарственный формуляр станет большим справочником как для врачей, так и для граждан страны. Кроме того, он даст возможность каждой медицинской организации сформировать свой формуляр, правильно планировать бюджет в зависимости от профиля и цены на препарат.



– Министерством готовится проект новой Государственной программы развития здравоохранения на 2016–2020 годы. Какие направления будут в нее включены?



– Главой государства поставлена задача по вхождению Казахстана в число 30 наиболее конкурентоспособных стран мира, что означает и высокий уровень качества здравоохранения. Достижение этой цели требует от системы в короткие сроки сгруппировать свои усилия на построении новой, долгосрочной модели охраны здоровья, основанной на лучшем собственном и международном опыте, которая будет обеспечивать доступность и качество медицинских услуг, сохраняя финансовую устойчивость при любых колебаниях мировой и отечественной экономики.



В новой программе предусматривается решение следующих трех взаимосвязанных системных задач. Первая – формирование и развитие совершенно новой системы управления здоровьем. Обращу ваше внимание на следующие данные ВОЗ: в мире 78% всего населения – это здоровые граждане, 15% – с заболеваниями, которые можно предупредить и контролировать в период активной жизни, 7% – с заболеваниями, требующими больших затрат. А значит, профилактике должны подлежать не только лица, имеющие риск заболе­ваемости, – необходима забота о здоровье и здоровых людей. И потому основным приоритетным направлением станет развитие первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).



Сегодня на ПМСП направляется около 24% от средств, выделенных в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Однако, как свидетельствует международный опыт, необходимый охват населения и эффективное оказание услуг ПМСП достигается, когда объем финансирования ПМСП составляет не менее 40% от общих расходов на здравоохранение. И мы ставим перед собой именно эту задачу!



Предполагается поэтапный переход ПМСП к семейному принципу обслуживания, предусматривающему медицинское наблюдение с учетом особенностей организма в каждом возрастном периоде и с акцентом на профилактику и патронаж. Одновременно пересмотрим порядок оказания санитарной помощи. Она будет заключаться не только в выявлении того или иного заболевания, но и в определении рисков, информировании населения, своевременной ликвидации первопричин и возможных последствий.



Вторая задача – совершенствование системы управления заболеваниями, или повышение качества медицинских услуг путем интеграции деятельности служб здравоохранения. Отмечу, что Всемирным банком все мероприятия, предусмотренные программой «Саламатты Қазақстан» на 2011–2015 годы, оценены как успешные. Но при этом эксперты структуры отмечают неэффективную работу медицинских организаций из-за отсутствия должной преемственности при оказании медпомощи на различных уровнях.



К примеру, в случае если на последних сроках у женщины прерывается беременность, то обычно начинают обвинять последнюю инстанцию (стационар). Однако вопрос должен изначально рассмат­риваться в консультации в поликлинике по вопросам правильного планирования семьи, оценки и подготовки репродуктивного здоровья будущих родителей, раннего учета при наступлении беременности, качественного и своевременного патронажа в период беременности с выполнением всех рекомендаций медиков. То есть это должна быть совокупная ответственность всех задействованных служб.



В настоящее время совместно с ВОЗ реализуется пилотный проект по внед­рению системы управления тремя заболеваниями (артериальная гипертензия, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность) в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. С 2016 года этот проект получит развитие еще в пяти регионах (Астана, Алматы, Костанай, Западно-Казахстанская и Карагандинская области).



Для снижения смертности и увеличения средней продолжительности жизни казахстанцев в кратко-, среднесрочной перспективе в рамках госпрограммы по опыту зарубежных стран планируем внедрение программной модели организации здравоохранения, охватывающей и интегрирующей все уровни оказания медицинской помощи.



С учетом предварительных итогов данного проекта, уровня заболеваемости населения и структуры причин общей смертности планируем распространять эту модель на следующие заболевания: острый инфаркт миокарда, острый инсульт головного мозга, новообразования, травмы, патологии беременных и перинатального периода. По каждому направлению будет оказываться весь цикл услуг: профилактика, лечебные мероприятия, включая реабилитацию, диспансерное наблюдение, медицинские и социальные услуги. При этом все уровни оказания медицинской помощи будут интегрированы между собой.



Услуги здравоохранения, требующие сложных технологических установок и специалистов с высокой квалификацией, будут централизованы на межрайонном, региональном, межобластном и республиканском уровнях. Вместе с тем услуги здравоохранения, для которых не нужны сложные технологические установки, планируется оказывать в организациях здравоохранения ближе к месту жительства пациента. Услуги по уходу и социальной опеке будут интегрированы в соответствии с потребностями пациентов.



Третья задача – рациональное использование ресурсов здравоохранения. В первую очередь это касается финансовых средств. В целях реализации поручения Главы государства в Казахстане будет внедрено обязательное социальное медицинское страхование, где ответственность за здоровье планируется распределять между государством, работодателем (за работников) и работником (за себя). Мы подтверждаем, что эта система будет направлена на увеличение средств финансирования здравоохранения.



К примеру, доля расходов на здравоохранение в процентах от ВВП составляет в Турции 6,7, Южной Корее – 7,2, Норвегии – 9,1, США – 17,9, а в среднем по странам ОЭСР – 8. В Казахстане же – всего 3,8. Современная медицина с развитием новых технологий становится ресурсоемкой. И увеличение будет направлено прежде всего на повышение качества медицинских услуг. А с другой стороны, это – лимит, который требует повышения эффективности управления всей системой здравоохранения.



В связи с этим в проект программы включены конкретные меры по рациональному использованию лекарственных средств, медицинской техники, совершенствованию кадрового обеспечения медорганизаций и управления ими.



Эффективное управление ресурсами будет достигнуто путем внедрения прогрессивных форм корпоративного управления медицинскими организациями, обеспечивающих баланс интересов сторон. В развитии инфраструктуры системы планируется шире использовать механизмы ГЧП для привлечения инвестиций в отрасль. В вопросах обеспечения медтехникой намечаем переход на лизинговый механизм закупа непосредственно у производителей, с опцией обратного выкупа и сервисного обслуживания.



Подчеркну: все предложения, включенные в проект госпрограммы, широко обсуждаются. На сайте министерства идет активная дискуссия с участием медицинских организаций, врачей и общественности страны. Мы открыты для конструктивной критики и интересных предложений.



– Сегодня одна из самых острых проблем экономики – занятость. По всему миру предприятия объявляют о сокращении рабочих мест или и вовсе о закрытии. Казахстан, будучи частью мировой экономики, не сумел избежать негативного влияния кризиса. Что делается со стороны государства для решения вопросов безработицы?



– В 2015 году в рамках утвержденных региональных комплексных планов содействия занятости населения планируется охватить более 322 тысяч человек. Трудоустройство граждан осуществляется посредством «Дорожной карты занятости» и проектов, реализуемых в рамках программы «Нұрлы жол», Государственной программы индустриально-инновационного развития и других государственных и отраслевых программ. На сегодня, по данным регионов, трудоустроены более 234 тысяч человек, в том числе на постоянные рабочие места – 121 тысяча.

Кроме того, в рамках "Дорожной карты занятости" мы продолжаем предоставлять государственную поддержку безработным и самозанятым, изъявившим желание пройти профобучение, молодежную прак­тику, открыть собственное дело, трудоустроиться на субсидируемые рабочие места. Также оказываем содействие в переселении граждан из трудоизбыточных регионов в области, имеющие потребность в трудовых ресурсах.



Хорошим примером переселения в рамках "Дорожной карты занятости" можно назвать город Риддер Восточно-Казахстанской области. Туда из трудоизбыточных регионов уже переселены 30 семей, для которых построены два многоквартирных жилых дома, предоставлена работа. В настоящее время Северо-Казахстанская область имеет возможность принять 154 семьи с трудоустройством в бюджетной сфере и сельскохозяйственной отрасли, с решением вопросов обеспечения детей местами в школах и дошкольных организациях.



Однако в текущей ситуации рынок труда подвержен рискам возможного высвобождения работников. В связи с этим будут приниматься меры по недопущению массового сокращения работающих, с одной стороны, расширяя применение режимов неполного рабочего дня и неполной рабочей недели, с другой – применяя адресные меры социальной защиты.



Будет разработана Карта высвобож­дения работников, и в зависимости от отраслей и категорий высвобождаемых начнут применяться соответствующие инструменты поддержки. В целях сохранения рабочих мест для квалифицированных работников промышленных предприятий предлагается введение механизма временного субсидирования государством 2/;3 потерянного дохода при сокращении рабочего времени.



Кроме этого, предлагается предусмот­реть возможность предоставления грантов в рамках программы "Дорожная карта занятости-2020" работодателям, которые готовы организовать переподготовку или повышение квалификации своих работников без отрыва или с отрывом от производства, но с условием сохранения рабочих мест. При этом 80% расходов будет идти за счет вышеуказанной программы и 20% – от самих работодателей.



Также для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, занятой на промышленных предприятиях, за счет средств программы предлагается организация профессионального обучения с условием сохранения работодателем их рабочих мест.



В целом в случаях массового высвобож­дения работников будут приняты меры первоочередного трудоустройства на рабочие места в рамках государственных и отраслевых программ, на которых, по данным регионов, за период 2015–2016 годов планируется создание 88 тысяч рабочих мест. При этом будет организован еженедельный мониторинг исполнения комплексных планов содействия занятости регионов. В настоящее время министерством готовятся соответствующие изменения и дополнения в программу "Дорожная карта занятости-2020".



– В обществе широко обсуждаются планируемые изменения в Трудовой кодекс. В чем они заключаются, какова целесообразность их внесения?



– Проект Трудового кодекса разрабатывается в рамках реализации Плана нации "100 конкретных шагов" по реализации пяти институциональных реформ, обозначенных Президентом Республики Казахстан. Новый Трудовой кодекс – это еще один важный шаг на пути формирования эффективной рыночной экономики и легализации рынка труда в Казахстане. Для развития предпринимательства, эффективного рынка труда и привлечения иностранных инвестиций предлагается расширить механизмы гибкого регулирования трудовых отношений.



Концептуальная модель нового Трудового кодекса предлагает четко определить границы государственного вмешательства в сферу трудовых отношений между работодателем и работниками. Государство будет устанавливать минимальные трудовые стандарты и жестко обеспечивать контроль их исполнения со стороны работодателей.



В свою очередь отношения между работодателем и работниками будут в большей степени строиться на принципах саморегулирования с усилением потенциала коллективных переговоров и заключаемых соглашений в таких сферах, как наем, кадровое перемещение и увольнение работников, рабочее время, условия и оплата труда.



В рамках действующих ограничений работодатель не может использовать гибкие формы занятости в условиях уже сложившихся трудовых отношений. Любые инициативы с его стороны по пересмотру условий трудового договора строго ограничены случаями изменений в организации производства и (или) сокращением объема работ.



В связи с этим предлагается установление механизмов, способствующих повышению устойчивости предприятий в период экономической нестабильности (перевод работников к другому работодателю, временный перевод на другую работу по производственной необходимости).

Указанные меры, полагаем, придадут дополнительный импульс стимулированию занятости, созданию новых рабочих мест и легализации трудовых отношений. Вместе с тем повышена ответственность работодателя по исполнению коллективных договоров, соблюдению требований, гарантий, включая вопросы безопасности и охраны труда.



В рамках указанной модели работник не останется слабой стороной в трудовых отношениях с работодателем, поскольку проектом кодекса достаточно четко обозначены гарантии, а также инструменты защиты его прав и интересов. Расширены роль профсоюзов в обеспечении прав и интересов работников, их возможности в решении важных социально-трудовых вопросов в переговорных процессах с работодателями, в том числе с учетом возможностей, предусмотренных в недавно принятом новом Законе "О профессиональных союзах".



Таким образом, повышается заинтересованность сторон в заключении коллективных договоров и соглашений, что будет способствовать развитию практики юнионизации. В целом в проекте кодекса предполагается сохранить оптимальное равновесие между социальной защитой, справедливостью, с одной стороны, и экономической эффективностью – с другой.



В заключение отмечу, что к разработке нового Трудового кодекса были привлечены эксперты, представляющие интересы бизнес-сообщества, Национальной палаты предпринимателей, республиканских и отраслевых профсоюзов, ученые в области трудового права, представители Международной организации труда, Всемирного банка. Проведено более 20 заседаний рабочей группы, разработанный проект проходит согласование в государственных органах и уже в сентябре будет направлен на рассмотрение в Парламент.



– Введение свободно плавающего курса тенге, по заверениям экспертов, благоприятно подействует на экономику страны. Но как быть малообес­печенным гражданам, работникам бюджетной сферы? Их доходы и так невысоки, теперь же они рискуют оказаться за чертой бедности.



– Правительство такого "поворота" событий не допустит. Глава государства на совещании по дальнейшим мерам экономической политики поручил, с учетом нынешних условий, перенести на 2016 год отложенную ранее до 2017 года реализацию социальных инициатив, включая внедрение новой модели оплаты труда гражданских служащих, повышение зарплаты административных госслужащих, пособий инвалидам и стипендий.



Государством будут исполнены все ранее принятые на себя социальные обязательства, а ряд из них, включая повышение пособий по инвалидности и по потере кормильца, на 25% планируется реализовать уже с начала следующего года. Данное повышение затронет около 670 тысяч получателей пособий.



Кроме того, в 2016 году в связи с изменением размера месячного расчетного показателя будут проиндексированы все виды пособий, выплачиваемых из респуб­ликанского бюджета, в том числе пособия семьям, имеющим детей, специальное государственное пособие.

Не менее важная задача для нас – не допустить роста безработицы. Правительством разработан План оперативных мер, включающий пять направлений и нацеленный на поддержку как экономики в целом, так и ее отраслей. Действия Правительства и Нацбанка будут сосредоточены на поддержке реального сектора экономики и стимулировании частных инвестиций, занятости и создании рабочих мест, поддержании финансовой стабильности.



Резюмируя, подчеркну: в стране создана эффективно действующая система социальной защиты казахстанцев, есть комплекс мер поддержки малообеспеченных граждан. Действующая несколько лет "Дорожная карта занятости-2020" также доказала свою эффективность: благодаря механизмам этой программы, несмотря на сложные для экономики годы, нам удалось не только сдержать рост, а, наоборот, снизить безработицу в стране.



Работа эта будет продолжаться, и ни один казахстанец, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, не останется без внимания и поддержки со стороны государства.



