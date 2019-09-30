​Улучшая обратную связь

Прием прошел в рамках установки по совершенствованию инструментов обратной связи с населением, данной Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым на Политсовете партии «Nur Otan», а также в решении задач по формированию «слышащего государства», поставленных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Пос­лании народу Казахстана.

Жители различных регионов рес­публики обращаются в «Nur Otan» с проблемами, касающимися обеспечения электричества, водоснабжения, развития инфраструктуры и другими вопросами. Например, Кумысшан Мифтахова от имени более 14 тыс. жителей поселка Талапкер Целиноградского района Акмолинской области подняла вопрос обеспечения указанного населенного пункта электричеством – в поселке работают 10 транс­форматорных подстанций, однако этого недостаточно. В результате постоянно возникают проблемы с энергоснабжением.

Аскар Мамин поручил Минис­терству энергетики и акимату Акмолинской области в кратчайшие сроки проработать вопрос передачи всех объектов электроснабжения на баланс АРЭК с пос­ледующим обеспечением бесперебойного электроснабжения, а также предусмотреть снижение разницы в тарифе.

Житель Карасайского района Алматинской области Базаркелды Анисов обратился в приемную с просьбой о строительстве моста на железнодорожном переходе Аксенгир – Шамалган.

– Мост и пешеходный переход будут построены и введены в экс­плуатацию до конца 2020 года, – сообщил Аскар Мамин.

Глава Правительства дал соответствующие поручения Министерству индустрии и инфраструктурного развития и акимату Алматинской области. Кроме того, местным властям поручено решить текущие вопросы, связанные с повседневным и безопасным пересечением железной дороги жителями и автотранспортными средствами.

От имени 330 тыс. жителей Енбекшиказахского района Алматинской области в приемную партии с просьбой решить проблему цент­рализованного водоснабжения в 11 поселках обратился Асыл Байтулаков. Глава Правительства сообщил, что к настоящему времени разработан проект строительства группового водовода стоимостью 4,5 млрд тенге, который позволит до конца следующего года решить проблему с водоснабжением района.

Предприниматель Утемис Жумагалиев из Атырау поставил вопрос о снижении цен на авиабилеты по маршруту Атырау – Нур-Султан. Премьер-министр ответил, что в рамках исполнения поручения Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева для усиления конкуренции и снижения стоимости авиабилетов создана авиакомпания Fly Arystan, которая с мая 2020 года начнет выполнять рейсы в Атырау. Авиабилеты будут продавать по минимальным тарифам (5–10 тыс. тенге) при их заблаговременной покупке. Кроме того, для улучшения транспортного сообщения будут реконструированы автодороги Атырау – Актобе и Атырау – Астрахань.

В общественную приемную партии «Nur Otan» от имени 3 400 жителей 195-го квартала (Бадам) Шымкента обратилась школьный учитель Гулназ Абдирова. По ее словам, в районе постоянно происходят перебои с подачей электричества. Премьер-министр ответил, что для электроснабжения 828 домов 195-го квартала Шымкента выделено 244 млн тенге. Завершение работ предусмотрено в декабре текущего года. Строительство водопроводных и газовых сетей намечено на следующий год.

Как сообщила пресс-служба Премьер-министра, по каждому рассмотренному обращению Аскар Мамин дал конкретные поручения руководству акиматов, а также министерств и ведомств, заверив обратившихся граждан, что решение поднятых проблем будет взято под его личный контроль.

В дальнейшем в целях оперативного реагирования на обращения граждан Премьер-министр РК поручил членам Правительства проводить регулярные встречи с населением в общественных приемных партии «Nur Otan».