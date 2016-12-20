Статьи Улучшая жизнь горожан Айгуль БИДАНОВА, Восточно-Казахстанская область

В праздничный день 54 семьи получили ключи от новых квартир в доме, построен­ном в рамках реализации региональной программы жилищного строительства. В январе прошлого года ее инициировал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.



Только в Семее за этот период введены в эксплуатацию три жилых дома на 108 квартир. И вот появились новоселы, получившие заветные ключи из рук акима города Ермака Салимова. Многоэтажка построена по технологии каркасной застройки, в ней установлены грузопассажирские лифты. Кстати, в начале 2017 года в рамках этой программы в Семее будут сданы еще два дома – на 36 и 81 квартиру.



Не забыли в этот день и про малышей. Комфортным учреждением для развития дошколят стал открывшийся детский сад «Балдырган» на 180 мест. Он стал 33-м частным детским садом, работающим в рамках реализации программы государственно-частного партнерства. Как отметила заместитель акима ВКО Асем Нусупова, развитие ГЧП доказало свою состоятельность и эффективность. Государство полностью берет на себя финансирование затрат на воспитание и образование детей, оставив родителям лишь оплату за питание.



В День Независимости также прошла презентация обновленной семейной врачебной амбулатории, обслуживающей более 13 тыс. семейчан. Многие годы в микрорайоне «Юность» СВА ютилась в старом неприспособленном помещении, за которое еще и приходилось платить аренду. В текущем году было подобрано двухэтажное здание, взятое на баланс управления здравоохранения ВКО. Новую жизнь в него вдохнул капитальный ремонт. Приобретено и новое оборудование. Из местного бюджета на это было выделено 48 млн тенге. В планах – организация дневного стационара.

