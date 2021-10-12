Улучшающий соцзащиту инвалидов закон подписал Глава государства
Глава государства подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Важность данного закона обусловлена тем, что он позволит усилить защиту прав и улучшить качество жизни граждан с инвалидностью и людей, ухаживающих за ними. Особое внимание в нём уделяется детям с особыми потребностями и их семьям. В частности, впервые вводятся пособия для лиц, осуществляющих уход за инвалидами I группы. Кроме того, документом предлагается и продление срока, который будет учитываться в трудовом стаже для ухаживающих.
На сегодня в соответствии с Законом "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" при исчислении трудового стажа для назначения пенсионных выплат по возрасту учитывается время ухода за ребенком с инвалидностью в возрасте до 16 лет. Законом предусмотрено продление времени исчисления трудового стажа до 18 лет. Данная мера позволит лицам, достигшим пенсионного возраста, в полной мере учитывать трудовой стаж при получении государственной базовой пенсии и пенсионной выплаты по возрасту.
Таким образом, предполагается, что закон позволит улучшить защиту прав около 400 тысяч граждан страны.