Фото пресс-службы облакимата, Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Идея реновации для республики не нова. Снос ветхого жилья и переселение жильцов в новые дома существует в стране второй десяток лет. Однако распространение реновации на регионы и создание единого подхода к ее осуществлению – сравнительно новое направление жилищной политики. При этом речь идет уже не просто о сносе домов, непригодных для проживания, но о комплексном обновлении старых кварталов.

В Кокшетау программу реновации жилищного фонда утвердили в 2023 году. Фактический ее запуск состоялся в ноябре 2024 года при поддержке СПК «Kokshe». Для эффективного осуществления программы была создана управляющая компания при СПК «Kokshe» – ТОО «Kokshetau Engineering».

Напомним, что в 2024 году в ходе рабочей поездки в регион Глава государства Касым-Жомарт Токаев положительно оценил действующую в области программу обновления ветхого жилья и поручил распространить акмолинский опыт на другие регионы.

Поначалу идея обновления жилищного фонда вызвала у горожан немало вопросов и сомнений. Чтобы разъяснить ее цели и условия, с жильцами домов, включенных в программу, провели встречи. Постепенно люди стали лучше понимать предстоящие изменения, а многие опасения были развеяны.

Реновация началась в области с крупных городов, где наиболее актуальна проблема устаревшего жилья и модернизации инфраструктуры. Затем кокшетауский опыт масштабировали в районы.

За два года в области снесено 23 ветхих жилых дома в Кокшетау, Буландынском, Бурабайском и Аршалынском районах. Построено и введено в эксплуатацию десять многоэтажных жилых домов на 763 квартиры. Жилищные условия улучшили 248 семей, еще 73 собственника получили денежную компенсацию.

Первый современный жилой комплекс в Кокшетау вырос в 2025 году на месте шести старых двухэтажных домов. А сегодня эта часть областного центра заметно преобразилась и стала украшением города. Ведь согласно проекту, на территории жилых комплексов строятся скверы, детские площадки и зоны отдыха.

Всего в Кокшетау запланирована реновация 11 участков с ветхим жильем. Будет снесено 775 частных и многоквартирных домов.

За два года действия программы многие акмолинцы получили реальный шанс улучшить жилищные условия. Они могут обменять ветхое жилье на современное без доплаты, что особенно важно для семей, не имеющих возможности самостоятельно накопить на покупку новой квартиры.

В 2026 году более тысячи семей из категории социально уязвимых получат в Акмолинской области новое кредитное жилье. При этом около 700 квартир приобретут в домах, строящихся по программе реновации. К примеру, только в микрорайоне Автогородок Кокшетау демонтировано 37 ветхих домов, переселено 187 жильцов. В перспективе еще 130 собственников ветхого жилья поэтапно переедут в новые квартиры.

Основные строительные работы развернутся в новом микрорайоне Сарыарка областного центра, где предусмотрено масштабное возведение жилых комплексов. СПК «Kokshe» переданы пять незавершенных объектов в микрорайоне Сарыарка, строительство которых было в свое время начато акиматом города. Их завершение позволит сформировать дополнительный жилищный фонд для переселения.

На строительных площадках сегодня работают три подрядные организации. В каж­дом жилом комплексе предусмотрены квартиры и для социально уязвимых слоев населения, которые будут предоставлены в рамках программы кредитного жилья. В пяти строящихся жилых объектах город получит 81 квартиру. Это возвратная доля за счет средств, которые ранее в них вложил акимат Кокшетау.

От застройщиков требуется привести в порядок прилегающие территории: обус­троить детские и спортивные площадки, озеленить дворы и создать комфортные условия для жильцов. Большинство домов планируется сдать в эксплуатацию в 2027 году. В частности, реновация ждет аварийный дом по улице Вернадского, 11 в Кокшетау. На его месте предусмотрено строительство 75-квартирного жилого дома с коммерческими помещениями. Возвратная доля – 13 квартир для переселения горожан из микрорайона Автогородок.

На месте аварийного здания спортивной школы по улице Сейфуллина планируется возвести 14-этажный жилой комплекс с подземным паркингом. Спортивная школа разместится на втором этаже здания. Для нее предусмотрят отдельный вход, что будет удобно и безопасно для юных спортсменов.

В 2028 году в Кокшетау на пустовавшей годами территории бывшего радиозавода появится еще один жилой комплекс. Компания-застройщик также намерена реконструировать два пустующих четырех­этаж­ных корпуса, в которых разместятся мини-отель и бизнес-центр. В дальнейшем здесь появятся прогулочная зона с выходом к набережной и новая школа.

Останавливаться на достигнутом в регионе не собираются, чтобы превратить бывшие пустыри и заброшенные участки в комфортную среду для жизни.