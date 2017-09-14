​Улыбайтесь и будьте добрее!

Об этом шла речь во время отчетной встречи с общественнос­тью вновь назначенного ректора КазНМУ­ профессора Талгата Нургожина. Новый руководитель представил итоги прошлого учебного года и поставил перед университетом главную задачу – стать лидером медицинского образования и ведущим научным центром Цент­ральной Азии.

– Слова Главы государства ­Нурсултана Назарбаева о том, что «именно качественное образование должно стать основой индуст­риализации и инновационного развития», являются для нас направляющими, – отметил Талгат Нургожин. – Впереди у университета большая работа и множество грандиозных планов. КазНМУ­ поставил перед собой задачу подготовить специалистов, соответствующих мировым эталонам образования и науки. Сейчас мы кардинально меняем подходы к обу­чению специалистов. Как вы знаете, происходит полномасштабная реформа здравоохранения, внед­ряется обязательное социальное медицинское страхование. Будущие врачи должны отойти от советских подходов к лечению пациентов и быть готовыми работать в системе страхования, которая предусматривает совсем другое отношение, конкуренцию. На ближайшие годы основой высшего медицинского образования в КазНМУ должны стать мировые тренды технологий здравоохранения.

В отчете ректора прозвучал перечень стратегических целей университета. В их числе – внед­рение стандартов медицинского образования, соответствующих приоритетам здравоохранения Казахстана и трендам мирового здравоохранения XXI века, создание интегрированной академической системы здравоохранения с участием учебных и научных подразделений КазНМУ, а также республиканских НИИ в Алматы. Не менее важные цели – развитие трансляционной науки на основе грантового финансирования Министерства образования и науки и международных научных грантов, стратегического партнерства с Медицинской школой Университета Дьюка (США), создание условий для корпоративного управления путем усиления полномочий Наблюдательного совета, комитетов и аудиторской службы, а также реализация проекта государственно-частного партнерства в здравоохранении республиканского значения «Строительство и эксплуатация многопрофильной больницы на 300 коек при КазНМУ в рамках концессии ГЧП. И, кроме того, участие в проекте Всемирного банка в области медицинского образования в рамках займа на развитие медицинского страхования в Казахстане.

Далее ректор представил 7 новых принципов образования в КазНМУ. Это новые учебные прог­раммы, основанные на компетенции, легко адаптируемые к меняющимся внешним условиям, междисциплинарное образование в отличие от узкоспециализированного подхода, широкое использование возможностей информационных технологий в целях развития навыков по сбору и анализу информации и доказательной базы, моделирования и тестирования, способности мыс­лить творчески и осваивать большие потоки информации в поисках правильных решений. В перечень также вошли широкое использование международных ресурсов и адаптация к решению проблем местного характера, укрепление образовательных ресурсов через систему мотивации и инвестирование в профессиональное развитие профессорско-преподавательского состава, профессионализм, основанный на компетенции, лидерских, коммуникативных, этических и нравственных качествах. Плюс ко всему – интеграция и синергизм медицинского образования, науки и клинической практики.

Говоря о студенте КазНМУ ближайшего будущего, Нургожин представил характеристики его 10 ключевых компетенций. И добавил, что в вузе пересмотрят критерии приема абитуриентов, каналы предоставления знаний и компетенций. По его словам, необходимо достичь определенного уровня подготовленности будущего специалиста как социально ответственного гражданина. В последние годы среди медвузов наблюдается тенденция фокусироваться на гуманитарных науках. Основным вектором развития КазНМУ также станет стремление к гуманизации медицинского образования, обеспечивающее воспроизводство специалистов персонализированной медицины.

Изменятся и традиционные каналы предоставления знаний. Предпочтение будет отдаваться дидактическим лекциям, малым студенческим группам, обучению в многодисциплинарных командах, раннему вовлечению студентов в клинический процесс с участием пациентов, широкому использованию информационных технологий, разнообразию рабочей обстановки, обучению на уровне первичного звена здравоохранения и в больницах различного уровня.

– Самой главной инновацией в медицине всех времен и народов являются руки, глаза и уши компетентного врача, – напомнил ректор. – В ближайшие десятилетия мы станем свидетелями того, что эти «инструменты» вновь станут главенствующими. Наряду с этим будет продолжаться широкое применение технологий искусственного интеллекта и других мобильных технологий, принципа Интернета вещей.

Впереди у университета большая работа по широкому внедрению современных методов обучения. В связи с этим ректор привел в пример университет Джона Хопкинса, где клиническая практика у студентов начинается с первых недель обучения. А в университетах Оксфорда, Кембриджа и Стэнфорда студентам поручают самостоятельную подготовку научных проектов. Активно в западных вузах обучают врачей социальным и поведенческим наукам, политике здравоохранения. В мировых вузах практикуется более широкий упор на общение врача и пациента, навыки презентации, научные исследования, углубленное изучение этики медицины, получение передовых технических навыков работы в лабораториях.

Сегодня одним из важных разделов деятельности университета для реализации его миссии является развитие среды, культуры и видения. Уже проведена модернизация организационной структуры и начато внедрение корпоративного управления в соответствии с опытом Назарбаев Университета. Шестеро сотрудников КазНМУ прошли обучение именно по вопросам корпоративного управления. Созданы новые и реорганизованы действующие органы коллегиального управления КазНМУ. Проведена оценка степени автономизации КазНМУ. В результате выявлено, что вуз обладает всего лишь 28% автономии (организационная, финансовая, академическая, кадровая). Это средний показатель, и он является стартовым для университета.

В КазНМУ, по словам Талгата Нургожина, существует ряд проб­лем, которые необходимо решить для дальнейшего развития университета. В вузе отсутствует ориентация на основные тренды медицинских технологий, не формируется понимание и не осваиваются принципы персонализированной медицины, нет ориентации на развитие компетенций. Студентам предоставляется устаревший контент, вне контекста передовой клинической практики.

КазНМУ им. С. Асфендиярова как старейший вуз по подготовке врачей в Казахстане должен стоять в авангарде развития отечественной медицины.

– Это накладывает ответственность, и мы сейчас кардинально меняем подходы к обучению специалистов, – говорит ректор. – Происходит полномасштабная реформа здравоохранения, внед­ряется обязательное социальное медицинское страхование. Будущие врачи должны отойти от старых подходов к лечению пациентов и быть готовыми работать в системе страхования, которая предусмат­ривает совсем другое отношение – конкуренцию за пациентов.

Говоря о развитии университетской науки, Нургожин сообщил, что в вузе разработаны стимулы для преподавателей заниматься научной деятельностью, публиковаться в журналах с высоким импакт-фактором. Он напомнил, что принято решение финансировать казахстанскую науку через университеты: вуз превратится в крупный научный хаб: университету поручено довести долю доходов от науки до 20%, внедрить менеджмент научных исследований. Для этого научно-исследовательские институты в Алматы и КазНМУ объединят в единую систему. НИИ станут университетскими клиниками, а их специалисты – передавать научные знания и опыт студентам.

Следующий вопрос касался приостановления приема иностранных студентов. Мера эта временная и вынужденная, пояснил ректор:

– Недавно побывал в общежитиях, где проживают иностранные и казахстанские студенты. Поговорил с ними и ужаснулся низкому уровню английского у ребят, приехавших на учебу из других стран, к примеру, из Индии! И это на третьем году обучения! Надо выяснить, как они с таким уровнем до сих пор учатся у нас? При этом казахстанские студенты в большинстве очень хорошо владеют английским языком. Конечно, это радует.

Талгат Нургожин сообщил, что в текущем году в университете набрали отдельную группу резидентов, которые прекрасно знают английский и уже с первого года обучения смогут начать работать над научными проектами.

– Мы должны стремиться к лучшим образцам, к примеру, резиденты в вузах США 88 часов в неделю находятся в клиниках! – сообщил он. – Наши американские коллеги говорят им: «Если вы этого не сделаете, то не сможете стать хорошим врачом». Нам тоже надо прививать студентам стремление как можно больше проводить времени в клиниках, учиться там, набираться опыта. В медуниверситете Джона Хопкинса клиническая практика начинается с первых дней обучения! Это и наша цель.

Представляя план развития университета, Талгат Нургожин обратил внимание на принципы работы вузов, входящих в топ-10 мира, – все они имеют собственные программы обучения. И будущее КазНМУ – это собственные уникальные образовательные программы, которые будут его отличать от других вузов.

Далее разговор коснулся пересмотра критериев приема абитуриентов. В КазНМУ в процессе отбора, помимо стандартных тес­тов, приоритет будут отдавать личному собеседованию, анализу эссе и другим путям лучшего знакомства с будущим студентом. Ректор добавил, что давно пора выбирать абитуриентов начиная со школьной скамьи.

– В прошлом месяце побывал во многих государственных и частных клиниках Алматы, и вез­де их руководители просили учить наших студентов улыбаться, быть доб­рее, – передал пожелания Талгат Сейтжанович. – Поэтому мы намерены более углубленно преподавать этику медицины, так как врач должен уметь в любых ситуа­циях проявлять сдержанность и доброжелательность. Пусть даже опытный, но грубый врач никогда не вылечит, а только навредит… Цели и задачи обозначены, впереди у нас большая работа по формированию нового поколения медицинских работников.