Улытау станет местом, привлекательным для туристов, - Н. Назарбаев

Такое мнение выразил Глава государства Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу "Хабар", сообщает Казинформ.

"В свое время, когда я искал место для будущей столицы, то приезжал и в Улытау. Это поистине исторический центр казахского народа. Но с современной точки зрения, вы сами видите, здесь ничего нет. Ни дорог, ни воды, ни аэропорта. Ничего нет. Для строительства здесь потребовались бы огромные деньги, и в конечном счете это неподходящее место для столицы страны. Но это священное место, и таким оно останется. Строится железная дорога и автодороги. В будущем это будет место, привлекательное для туристов, люди будут приезжать сюда, чтобы почтить память предков", – сказал Н. Назарбаев.

Горы Улытау в XVII–XVIII веках считались центром всей казахской земли. Здесь в 1730 году собралось ополчение из всех трех жузов против джунгаров. Общее командование было возложено на хана Абулхаира, а непосредственно руководил военными действиями Богенбай-батыр. Сражение, происшедшее в юго-восточной части горного массива Улытау, закончилось разгромом джунгарского войска, и это место с тех пор называется "Калмаккырган".