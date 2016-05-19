​Ум, честь и совесть казахстанского футбола

Футбольные болельщики узнали о Тимуре Сегизбаеве в начале 60-х годов прошлого столетия. Он сразу стал любимцем публики. Полузащитник «Кайрата» под номером десять выделялся неординарными действиями на поле. Одно то, что мог закинуть мяч с аута в штрафную площадь соперников, уже доставляло немало хлопот защитникам. Да и удар у него был поставленный – со всех положений. Забивал частенько. А если кто и подставлялся под удар, мог и пожалеть об этом. Не случайно в то время о нем даже сочиняли легенды...

Легенда имела продолжение

Когда он был действующим спорт­сменом, болельщики задавались вопросом: почему Тимур Сегизбаев выходил на игры с красной повязкой на правой ноге? Оказывается, удар у него смертельный...

Из уст в уста в то время передавалась легенда о том, как в одной африканской стране «Кайрат» никак не мог забить гол, хотя имел подавляющее преимущество. Мячи легко забирал их кипер. И это разозлило Сегизбаева. Он так приложился по мячу, что вратарь, принявший удар на себя, замертво упал. Когда врачи раздели его, то оказалось, что стражем ворот был не человек, а дрессированная обезьяна. После этого Сегизбаеву, якобы, запретили бить правой ногой.

И этому верили многие болельщики. Я думал, только у нас в Талды-Курганской области ходили эти байки, оказывается, такая легенда жила и в Кызыл-Орде, Целинограде, Павлодаре, Алма-Ате и многих других регионах республики.

Но однажды в середине 60-х годов, когда «Кайрат» принимал ташкентский «Пахтакор», Сегизбаев действительно вышел на игру с повязкой. После этой встречи легенда со «смертельным ударом» обрела новое продолжение. В одной из атак Тимур так приложился по мячу, что подставивший свою голову игрок соперников Семенов рухнул, как подкошенный, и его увезли со стадиона в карете «скорой помощи».

Через много лет, когда мы направлялись на один из республиканских турниров, я спросил Тимура Санжаровича: помнит ли он о той легенде и откуда она появилась? Он, улыбаясь, заметил, что его часто преследовали травмы. И врачи посоветовали надевать повязку на колено. В аптеке, куда он обратился, дали красный эластичный бинт. Но про силу своего удара Санжарыч промолчал.

Удар, удар…

А однажды, в 1964 году, когда забил на лужниковском стадионе два мяча в ворота московского «Спартака», которые защищал небезызвестный Владимир Лисицын, «Комсомольская правда» опубликовала материал «Тимур и его команда». Тогда в репортаже патриарх советского футбола Николай Петрович Старостин лестно отозвался о капитане кайратовцев.

– Прошло более полувека с тех пор, – рассказал мне несколько лет тому назад сам ветеран, – но встречу ту помню до мельчайших подробностей. Выиграть у «Спартака» в то время хотелось любой команде. Но зачастую москвичи оказывались сильнее. У нас тогда с первых минут игра пошла. В одном из эпизодов я, получив мяч, рванул по краю, дошел до лицевой линии, а мне навстречу бросился защитник Иван Варламов. По-хорошему, надо было отдать в штрафную площадку, так как угол прострела был острый, но наших там не оказалось. Я решился пробить. Удар получился с подъема. Мяч попадает в моего визави и рикошетом от него отлетает в угол ворот. 1:0 – мы повели.

Второй гол Сегизбаев забил во втором тайме в противоположные ворота. У многих футболистов есть излюб­ленные точки удара. Если повезет в игре, и ты мяч получаешь на этом месте, – можно выстрелить. В тот день фортуна была благосклонна к нему. Тимур пробил, что называется, с носка и удивил болельщиков. Лисицын был бессилен.

Незабываемы и первые голы в команде мастеров. И случилось это именно в день рождения футболиста – 12 мая 1960 года. Тогда «Кайрат» гостил в Минске.

– Мы играли с местной командой «Беларусь», – рассказывал Тимур Сегизбаев. – Володя Скулкин отдал мне пас, и я на скорости без обработки метров с 25 пробил точно в верхний угол ворот.

Во втором тайме минчане бросились отыгрываться – пошел навал на наши ворота. И мы поймали их на контратаке. В одном из редких наших выпадов вперед я чуть выдвинулся ближе к воротам. Леонид Остроушко увидел это и выдал точный пас. Не мешкая, я пробил. Удар получился на загляденье: мяч взмыл вверх и опустился под перекладину. Эти первые голы предопределили мою дальнейшую судьбу. Я обрел уверенность. А ведь, если признаться, поначалу ноги дрожали, когда думал: смогу ли я играть против самого Льва Яшина, Игоря Нетто, Михаила Месхи и других великих футболистов того времени. Я тогда понял: играть против асов тоже можно. Главное – работать.

Здоровья и еще раз здоровья

И он пахал на футбольном поле. Не только как футболист, но и как тренер. И друзья, поклонники таланта Тимура Санжаровича каждый год организуют турниры в честь легенды казахстанского футбола. Прошел недавно он и в Алматы. Девять ветеранских команд разыграли призы Сегизбаева.

…Никто не знал и не ждал этого. На свой турнир приехал сам именинник – легенда казахстанского футбола. Человек, который вот уже несколько лет борется со страшной болезнью. Когда он на инвалидной коляске в сопровождении внука Алихана выехал на поле, участники состязаний захлопали. Волнение чувствовалось практически у всех. Это была дань уважения великому футболисту и великому тренеру. Не случайно в своем выступлении вице-президент Федерации футбола рес­публики Сеильда Байшаков (слышу это уже не впервые из его уст) сказал, что Тимур Сегизбаев – ум, честь и советь нашего футбола. И это действительно так. Во все времена имя Тимура Сегизбаева ассоциировалось с казахстанской игрой миллионов. Он был любимцем публики в далекие 60-е годы. Действовал в игре напористо, как настоящий капитан. Им восторгались соперники, о нем писали центральные газеты. Затем стал «рулевым» и выводил команды на поле как тренер. «Кайрат», в составе которого он провел десять сезонов, самое высокое место – седьмое – завоевал именно с ним. Позже он возглавлял Федерацию футбола РК. Ему выпала историческая миссия. Именно Тимур Сегизбаев в 1994 году передал бирюзовый стяг суверенного Казахстана в руки тогдашнего руководителя ФИФА Жоао Авеланжа на конгрессе в Швейцарии, и наша страна стала полноправным членом мирового футбольного сообщества.

На торжества по случаю 75-летия своего друга приехал один из лучших игроков олимпийской сборной Советского Союза, нападающий ташкентского «Пахтакора» Берадор Абдураимов. Это голеодор с именем. В одном из сезонов, когда «Пахтакор» выступал в первой лиге, он наколотил в ворота соперников 34 гола.

– Мне приятно увидеть своего товарища, – сказал гость на открытии турнира. – Если на поле мы были непримиримыми соперниками, то в жизни оставались друзьями. Я всегда помнил и помню противостояние наших команд. Стадионы в Ташкенте и Алма-Ате, когда мы встречались между собой, были забиты до отказа. И при любом исходе принципиальной встречи побеждала дружба. После игры мы шли с Тимуром есть узбекский плов или казахский бешбармак. Мне приятно снова оказаться в гостях у своих казахских друзей. Пусть наша дружба будет вечной.

С Абдураимовым приехал и Туляган Исаков, который относится к следующему поколению футболистов. Он рассказал о том, что своего старшего внука назвал Тимуром. «А однажды Сегизбаев приехал к нам в гости, – продолжал Туляган, – на поминальный обед команды «Пахтакор» (все помнят тот фатальный случай над Днепропетровском. В той трагедии погибли все футболисты ташкентской команды. – Прим. автора). Тогда я спросил Тимура: «А как ваше отчество?» Он ответил: «Санжарович». Я это спросил не случайно. У меня как раз родился второй внук. И я его назвал Санжаром»…

Выступил на открытии турнира еще один гость, нападающий, выступавший за «Кайрат» с 1968 по 1973 год, – Михаил Тягусов. Сегодня Михаил Михайлович живет у себя на родине в Кыргызстане. Он сказал: «Тимур был нашим капитаном. Настоящим капитаном, который мог в нужный момент повести за собой команду. Мы с ним играли на одной бровке. Он в полузащите, я – в нападении. У нас получилась неплохая связка на этом фланге. Частенько мы ставили в трудное положение своих соперников. Как будто это было вчера. Знаю, что сегодня наш капитан болен. Но он стойко борется с этим недугом. Желаю Санжаровичу здоровья, здоровья и еще раз здоровья».

...В течение трех дней 8 команд из Казахстана и «Алга» (Бишкек) из соседнего Кыргызстана боролись за призы Тимура Сегизбаева. И символично, что победу одержали кайратовцы. В составе этой команды играли те ребята, кого Тимур Сегизбаев тренировал в разные годы. Это Юсуп Шадиев, Султан Абенов, Сергей Волгин, Вахид Масудов, Сергей Пасько, Кайрат Айманов, Эдик Гасанов и другие. Второе место завоевали представители Тараза, бронзовые награды вручили ветеранам Кызылорды.

P. S. Хочется выразить особую благодарность оргкомитету по проведению соревнований во главе с Валерием Малыгиным. Ему помогали Диас Омаров, Александр Кулаков и Батыр Аяжанов.