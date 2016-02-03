​Уменьшать зависимость от импорта

Казахстан, где есть вся таблица Менделеева, существенно выигрывает на фоне остальных стран бывшего СССР. У нас есть все возможности использовать то, что дано природой. Нельзя постоянно зависеть от импорта. Бизнесменам стоит подумать, какие производства можно организовать и обеспечивать потребности внутреннего рынка нашей, казахстанской продукцией.

Президент очень точно сделал акцент на промышленных революциях. Действительно, наступает Четвертая промышленная революция – цифровая. Последствия такой революции – цифровые державы уже к 2020 году могут лишиться 5 миллионов рабочих мест. Поэтому Нурсултан Назарбаев для того, чтобы избежать подобного, призвал широко инвестировать в доступное для всех образование – от детского сада до профессионального. А бизнес должен быть заинтересован в обучении своих сотрудников. Я солидарна с Президентом, самое лучшее вложение – это образование. К примеру, в фирме, где работаю, не скупятся на различного рода курсы повышения квалификации, обучающие семинары. Раньше я относилась к этому скептически, но потом, посетив несколько таких занятий, поняла, что это необходимо. Теперь получаю еще одно высшее образование, но уже дистанционно. Знаю, что мои навыки будут обязательно востребованы. А значит, я могу рассчитывать на стабильную работу.

Глава государства в своем выступлении отметил, что «наш общий интерес – стабильный, единый и процветающий Казахстан». В этом весь казахстанский народ солидарен с Президентом.