Умер известный актер Андрей Мягков

Культура
Лаура Тусупбекова
Фото: news.myseldon.com
Народный артист РСФСР, главный герой фильма "Ирония судьбы" Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщили в МХТ имени Чехова, передает Ria.ru.

Причина и обстоятельства смерти пока не раскрываются. Известно лишь, что Андрей Васильевич умер у себя дома в Москве. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Его нашла дома жена.

Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938 года. В 1960-х окончил Школу-студию МХАТ и начал служить в театре "Современник". В кино Мягков дебютировал в 1965-м, исполнив главную роль в комедийном фильме Элема Климова "Похождения зубного врача" вместе с Алисой Фрейндлих.

Актер наиболее известен по главным ролям в картинах режиссера Эльдара Рязанова "Служебный роман" и "Ирония судьбы, или С легким паром!" Также он снялся в его лентах "Жестокий романс" и "Гараж". Помимо этого, Мягков сыграл в таких фильмах, как "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Дни Турбиных", "Надежда" и "Серебряные трубы".

Звание народного артиста РСФСР актер получил в 1986 году. В мае 2019-го ему присвоили орден "За заслуги перед Отечеством" III степени.

