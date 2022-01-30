Умер известный актер Леонид Куравлев

Культура
Умер российский актер, Народный артист РСФСР Леонид Куравлев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Актеру было 85 лет. Он скончался после продолжительной болезни.

10 января стало известно, что актер попал в больницу с положительным тестом на коронавирус. У него наблюдались проблемы с дыханием, состояние Куравлева оценивалось как тяжелое.

17 января сообщалось, что артист находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Ему сделали томографию легких, которая показала значительное увеличение площади поражения органов дыхания.

Также у Куравлева выявили цереброваскулярную болезнь, которая поражает сосуды и приводит к нарушению кровообращения головного мозга.

Леонид Куравлев сыграл в таких фильмах, как «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Из Лебяжьего сообщают», «Ваш сын и брат», «Золотой теленок» и «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо».

Звание народного артиста он получил в 1977 году.

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