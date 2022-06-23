Фото: fuzz-music.com
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Умер певец Юрий Шатунов

Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов. Как сообщил «Звезде» его менеджер, причиной смерти стал обширный инфаркт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Iz.ru.

Шатунову было 48 лет.

Менеджер Юрия Шатунова подтвердил информацию о смерти артиста изданию «360tv.ru», отметив, что певец скончался в карете скорой помощи.

Юрий Шатунов — советский и российский певец. С 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты как «Белые розы», «Лето», «Розовый вечер», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну, что же ты…» и другие.

За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году, вскоре после ухода из нее Шатунова.

Покинув группу, Юрий уехал в Германию и выучился там на звукорежиссера. Некоторое время он работал только в студии, а затем продолжил сольную карьеру.

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