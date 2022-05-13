Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бен Заид Аль Нахайян умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщило информационное агентство страны WAM, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Министерство по делам президента объявляет народу ОАЭ, арабским и исламским нациям и всему миру о смерти лидера нации, ее покровителя, Его Высочества шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, президента государства, который скончался сегодня, в пятницу, 13 мая", - говорится в обнародованном сообщении.

В стране объявлен национальный траур, который, согласно заявлению, будет действовать 40 дней, все это время будут приспущены государственные флаги.

На три дня закрываются все министерства, государственные учреждения и предприятия частного сектора, добавило информагентство.