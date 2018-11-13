В мире
Умер создатель комиксов Marvel
Умер автор комиксов, писатель и экс-президент компании Marvel Стэн Ли. Он скончался на 96 году жизни, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что родные Стэна Ли вызвали скорую помощь в дом автора комиксов. Однако он скончался сразу после прибытия в больницу.

В феврале бывшего президента Marvel госпитализировали из-за проблем с сердцем и дыхательными путями в больницу Cedars-Sinai. Позже врачи сообщили, что состояние мужчины стабилизировалось.

Стэн Ли – создатель самых известных героев вселенной Marvel, в том числе Человека-паука, Халка, людей Икс, Железного человека, Тора, Мстителей и Фантастической четверки.

Он также сыграл в эпизодических ролях в фильмах, снятых по мотивам комиксов Marvel: "Люди Икс", "Человек-паук", "Железный Человек", "Сорвиголова", "Халк" и другие.

В последние годы автор комиксов страдал от нескольких болезней – у него был приступ пневмонии и проблемы со зрением. В начале 2016 года Стэн Ли пожаловался, что потерял возможность читать и писать.

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