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Умер создатель комиксов Marvel
Умер автор комиксов, писатель и экс-президент компании Marvel Стэн Ли. Он скончался на 96 году жизни, сообщает Lenta.ru
со ссылкой на Daily Mail.
Отмечается, что родные Стэна Ли вызвали скорую помощь в дом автора комиксов. Однако он скончался сразу после прибытия в больницу.
В феврале бывшего президента Marvel госпитализировали из-за проблем с сердцем и дыхательными путями в больницу Cedars-Sinai. Позже врачи сообщили, что состояние мужчины стабилизировалось.
Стэн Ли – создатель самых известных героев вселенной Marvel, в том числе Человека-паука, Халка, людей Икс, Железного человека, Тора, Мстителей и Фантастической четверки.
Он также сыграл в эпизодических ролях в фильмах, снятых по мотивам комиксов Marvel: "Люди Икс", "Человек-паук", "Железный Человек", "Сорвиголова", "Халк" и другие.
В последние годы автор комиксов страдал от нескольких болезней – у него был приступ пневмонии и проблемы со зрением. В начале 2016 года Стэн Ли пожаловался, что потерял возможность читать и писать.