Общество , Россия
Умер Владимир Жириновский

На 76-м году жизни умер лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни в среду после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты.

"После тяжелой и продолжительной болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский", - сказал Володин.

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. В 1970 году с отличием окончил Институт восточных языков при МГУ, а затем — вечернее отделение юрфака МГУ. С 31 марта 1990 года возглавлял Либерально-демократическую партию России, выдвигался кандидатом в президенты РСФСР в 1991 году, а позднее — на должность президента России на выборах 1996, 2000, 2008, 2012, 2018 годов, пишет РИА Новости.

Фото: tass.ru

 

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