Умеренный протекционизм

Кандидат в президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев встретился с жителями столичного общежития.

Этот дом расположен на пересечении улиц Казахская и Дукен­улы. Именно с жильцами этого дома кандидат на высокий государственный пост от партии, декларирующей себя, как оппозиционная, решил встретиться не случайно: квартирую­щиеся в общежитии – люди далеко не обеспеченные, молодые семьи, студенты. Одним словом, те, кто о материальных и жилищных проблемах знает не понаслышке.

– Скажу честно, состояние домов ужасает. Это очень плохо, что наши граждане вынуждены ютиться в таких лачугах. Мои соотечественники должны жить в достойных условиях! – сказал Нурлан Ауесбаев по результатам разговора с астанинцами.

В ходе мероприятия кандидат в президенты рассказал собравшимся об основных положениях предвыборной программы, а также ответил на вопросы, интересующие общественность.

Одним из таких вопросов ­стала внешняя и торговая политика Казахстана. Как отметил Нурлан Ауесбаев, Правительство здесь должно установить более жесткие правила игры. ­Казахстан, по мнению кандидата, должен придерживаться позиций умеренного протекционизма в стратегических ­отраслях. Это значит, что внешнеторговая политика государства должна быть направлена на ограничение ввоза импортных и поддержку производства аналогичных отечественных товаров и услуг.