Свежий выпуск Умеренный протекционизм 11 ноября 2022 г. 5:50 Юлия Полонская Кандидат в президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев встретился с жителями столичного общежития. Этот дом расположен на пересечении улиц Казахская и Дукенулы. Именно с жильцами этого дома кандидат на высокий государственный пост от партии, декларирующей себя, как оппозиционная, решил встретиться не случайно: квартирующиеся в общежитии – люди далеко не обеспеченные, молодые семьи, студенты. Одним словом, те, кто о материальных и жилищных проблемах знает не понаслышке. – Скажу честно, состояние домов ужасает. Это очень плохо, что наши граждане вынуждены ютиться в таких лачугах. Мои соотечественники должны жить в достойных условиях! – сказал Нурлан Ауесбаев по результатам разговора с астанинцами. В ходе мероприятия кандидат в президенты рассказал собравшимся об основных положениях предвыборной программы, а также ответил на вопросы, интересующие общественность. Одним из таких вопросов стала внешняя и торговая политика Казахстана. Как отметил Нурлан Ауесбаев, Правительство здесь должно установить более жесткие правила игры. Казахстан, по мнению кандидата, должен придерживаться позиций умеренного протекционизма в стратегических отраслях. Это значит, что внешнеторговая политика государства должна быть направлена на ограничение ввоза импортных и поддержку производства аналогичных отечественных товаров и услуг.