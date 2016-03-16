Умеренный рост кредитования прогнозирует Нацбанк РК в 2016 году
Умеренный рост кредитования прогнозирует Нацбанк РК в 2016 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.
"С начала года Национальный банк видит положительную динамику в кредитовании экономики, и для поддержания кредитной активности банков, с учетом контрцикличного подхода к их регулированию, с 1 января 2016 года сделан ряд послаблений регуляторного характера", – отметил глава Нацбанка Данияр Акишев.
При этом он подчеркнул, что на кредитование влияет большое число разнонаправленных факторов. Поддержку процессу обеспечивают государственные программы развития экономики, малого и среднего бизнеса и другие.
"С другой стороны, не все потенциальные заемщики обладают возможностями по возврату кредитов. Также процесс кредитования ограничивается работой банков по очищению ссудного портфеля от проблемных заемщиков", – добавил Акишев.
В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме – 20,9%), промышленность (13,3%), строительство (8,0%), сельское хозяйство (5,3%) и транспорт (5,0%).
По данным главы Нацбанка, кредиты банков экономике за 2015 год выросли на 4,7%, до 12,7 триллиона тенге. Кредитование юридических лиц увеличилось на 5,2%, до 8,5 триллиона тенге, физических лиц – на 3,7 %, до 4,2 триллиона тенге.