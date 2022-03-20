Умерла 9-месячная малышка, выпавшая из рук мамы с эскалатора в Уральске

Умер ребенок, выпавший из рук мамы на эскалаторе в городе Уральске. Неделю девочка находилась в реанимации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Трагедия произошла днем 13 марта в ТРК Asia Mall. 9-месячная девочка выпала из рук матери, которая находилась на эскалаторе между первым и вторым этажами.

Ребенок был госпитализирован в многопрофильную больницу в Уральске. Все эти дни состояние малышки оставалось тяжелым. 19 марта стало известно, что ребенок умер.

«К сожалению, сегодня (19 марта – прим. ред.) ребенок, не приходя в сознание, скончался», – сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.

По данному случаю полицейскими проводится проверка.