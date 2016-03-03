Умерла актриса Наталья Крачковская

Культура
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Ксения Воронина
Фото с сайта teleport2001.ru
Заслуженная артистка России Наталья Крачковская скончалась в московской больнице на 78-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы, передает Kazpravda.kz.

Здоровье актрисы резко ухудшилось летом прошлого года – 22 июля она попала в реанимацию 1-й Градской больницы с гидростатическим отеком легких.  А 28 февраля 2016 года Крачковская была госпитализирована с острым инфарктом миокарда в ту же больницу, ее состояние врачи оценивали как крайне тяжелое. Утром 3 марта 2016 года Наталья Крачковская скончалась в реанимации.

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Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Крачковская сыграла в более чем 90 фильмах, в том числе "Двенадцать стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Покровские ворота", "Человек с бульвара Капуцинов" и других.

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