Умерла казахстанская журналистка Индира Жылкайдарова

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информации
Министерство культуры и информации выражает глубокие соболезнования семье и родным, близким и коллегам в связи с кончиной известной журналистки Индиры Жылкайдаровой.
С 2015-го года она трудилась в агентстве «Хабар», в последние годы работала редактором-аналитиком в программе «Жеті күн» телеканала «Хабар». Освещала работу Парламента, общественно-политические вопросы, законодательный процесс страны. Оперативно и достоверно информировала зрителей, среди коллег пользовалась большим уважением.
Ее работу в области журналистики также высоко оценивали и на профессиональных конкурсах. По словам коллег, она несколько лет боролась с тяжелым заболеванием.