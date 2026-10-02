Умерла казахстанская журналистка Индира Жылкайдарова

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информации

Фото: Минкультуры

Министерство культуры и информации выражает глубокие соболезнования семье и родным, близким и коллегам в связи с кончиной известной журналистки Индиры Жылкайдаровой.

С 2015-го года она трудилась в агентстве «Хабар», в последние годы работала редактором-аналитиком в программе «Жеті күн» телеканала «Хабар». Освещала работу Парламента, общественно-политические вопросы, законодательный процесс страны. Оперативно и достоверно информировала зрителей, среди коллег пользовалась большим уважением.

Ее работу в области журналистики также высоко оценивали и на профессиональных конкурсах. По словам коллег, она несколько лет боролась с тяжелым заболеванием.