Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

Ушла из жизни народная артистка СССР Инна Чурикова, передает Кazpravda.kz со ссылкой на ТАСС .

Фото: ТАСС

Об этом сообщил в субботу директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

Актрисе было 79 лет.

Чурикова окончила Щепкинское училище, стала работать в Московском ТЮЗе. Будучи студенткой, она снялась в фильме Александра Роу "Морозко".

В 1973 была приглашена Марком Захаровым на главную женскую роль в спектакль "Тиль" в Московский театр имени Ленинского комсомола, где проработала почти полвека.

Снялась более чем в 40 фильмах, в том числе в картинах "Я шагаю по Москве", "Морозко", "Стряпуха", "Старшая сестра", "Начало", "Неуловимые мстители", "Тот самый Мюнхгаузен","Тема", "Васса", "Военно-полевой роман", "Мать", "Курьер", "Ребро Адама", "Курочка Ряба", "Ширли-мырли", "Идиот", "Московская сага", "В круге первом" и др.

За многие театральные и киноработы Чурикова отмечена государственными и общественными наградами, премиями и призами. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".