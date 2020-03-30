Умершая от коронавируса женщина ездила на кудалык в Алматы – горздрав

Руководитель Управления здравоохранения по городу Алматы Тлеухан Абилдаев в ходе онлайн брифинга рассказал, что выявили положительный результат на COVID-19 у одного из контактировавших с ранее умершей от коронавируса женщиной, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Cпикер напомнил, что 64-летняя казахстанка, которая умерла от коронавирусной инфекции, до этого была в Алматы на семейном празднике.
"Это был кудалык в Алматы. Мы нашли людей, которые принимали участие в этом традиционном мероприятии. Их по городу шесть человек", - сообщил Абилдаев.
По его словам, всех их изолировали, и уже у одного человека выявили положительный результат. Его госпитализировали в инфекционную больницу для дальнейшего лечения.
"Хотелось бы напомнить всем, что в этот период нужно прекратить все эти наши традиции, которые требуют скопления людей, активного общения, так как это может способствовать распространению этой инфекции. Прошу отнестись к этому вопросу серьезно", – добавил начальник горздрава.
Ранее стало известно о первой смерти
от коронавируса в Казахстане. Позже появились подробности смерти
64-летней казахстанки от коронавирусной инфекции. Со слов родственников, умершая не имела контактов с больными ОРВИ, за границу не выезжала. С 13 по 17 марта была в гостях в Алматы и Шу.
Позже сообщили, что в Алматы найдены
шесть человек, которые контактировали с умершей от коронавируса женщиной из Акмолинской области.