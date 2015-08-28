Уметь конкурировать в любых условиях

Высказывая свое экспертное суждение по поводу новой денежно-кредитной политики Национального банка РК, глава ассоциации отметил, что в числе объективных факторов, влияющих на нестабильность курса национальной валюты в условиях внешних шоков, остается проблема слабости отечественного производства, о чем нужно говорить прямо, без всякой «эзоповской драпировки». – В этой связи необходимо принимать беспрецедентные меры государственной поддержки предприятий, которые реально занимаются производством конкретных товаров. При этом по аналогии ведущих стран мира было бы резонным предоставлять налоговые каникулы на 5–7 лет тем предприятиям, продукция которых обеспечивает экономике реальное содержание, – считает эксперт от промышленности. Он также отметил, что основой стабильности и устойчивости любой экономики и ее финансовой системы является развитое производство, а не «космическая пыль» коммерческих сделок. Поэтому кардинальной задачей ближайшей перспективы должна стать цель по созданию такой промышленной основы. – Мы надеемся, что Нацбанк реализует все свои намерения по стабилизации финансовой системы, в том числе ставки учета, которые предполагаются к введению, а также меры, которые приведут к стабилизации курса тенге. Это для нас очень важно, поскольку резкие колебания курса не позволяют бизнесу определить четкие планы на перспективу, – сказал Радостовец. В каждом коллективе сегодня происходит переоценка своих возможностей по конкурентным преимуществам. И для того чтобы определить верный азимут движения, бизнесу сначала нужно просчитать себестоимость всех вкладываемых ресурсов в тенге и в валюте. При этом Николай Радостовец считает, что тем предприятиям, которые сегодня пытаются «под шумок» накрутить цены на товары, нужно десять раз подумать, прежде чем пойти на такое. Ведь ценовое ралли в конечном итоге породит волну инфляции, а та в свою очередь перечеркнет все расчеты бизнеса на конечную прибыль. И в этом смысле хорошо смеется тот, кто последним загребает жар, а это будут явно не местные «стайеры» от бизнеса… Глава ассоциации считает, что сегодня любое движение, провоцирующее рост инфляции и девальвацию тенге, чревато в дальнейшем необратимыми последствиями. В этой связи нужно сохранять умеренность и в сфере заработной платы трудящихся, не допуская ее чрезмерного роста, что только добавит масла в огонь инфляции. По мнению Н. Радостовца, на сегодня основным негативом дня является существенное падение уровня отечественного экспорта, что объясняется не только сужением глобальных рынков потребления, но и тем, что казахстанский экспорт, по сути, теряет свои рынки. То есть наша продукция на внешних рынках оказалась менее конкурентоспособной по сравнению с другими глобальными поставщиками. Другая причина – это необратимые тенденции мирового рынка, связанные с увеличением спроса на электромобили и пластиковые композитные материалы, заменяющие традиционные металлы. С учетом этих изменений, как считает глава ассоциации, финансовому сектору Казахстана следует шире применять в своей практике лучший опыт передовых стран, в том числе Турции, где в целях увеличения банковских депозитов в национальной валюте применяют метод автоматической коррекции на инфляцию. – Я считаю, что такой механизм нужно задействовать и в Казахстане, ибо если мы хотим сохранить депозиты в тенге, а не способствовать их вывозу из страны, то для этого нужно создать стимулы, – заявил спикер.