Свежий выпуск Уметь конкурировать в любых условиях Досжан НУРГАЛИЕВ

Высказывая свое экспертное суждение по поводу новой денежно-кредитной политики Национального банка РК, глава ассоциации отметил, что в числе объективных факторов, влияю­щих на нестабильность курса нацио­нальной валюты в условиях внешних шоков, остается проблема слабости отечественного производства, о чем нужно говорить прямо, без всякой «эзоповской драпировки».

– В этой связи необходимо принимать беспрецедентные меры государственной поддержки предприя­тий, которые реально занимаются производством конкретных товаров. При этом по аналогии ведущих стран мира было бы резонным предоставлять налоговые каникулы на 5–7 лет тем предприятиям, продукция которых обеспечивает экономике реальное содержание, – считает эксперт от промышленности.

Он также отметил, что основой стабильности и устойчивости любой экономики и ее финансовой системы является развитое производство, а не «космическая пыль» коммерческих сделок. Поэтому кардинальной задачей ближайшей перспективы должна стать цель по созданию такой промышленной основы.

– Мы надеемся, что Нацбанк реализует все свои намерения по стабилизации финансовой системы, в том числе ставки учета, которые предполагаются к введению, а также меры, которые приведут к стабилизации курса тенге. Это для нас очень важно, поскольку резкие колебания курса не позволяют бизнесу определить четкие планы на перспективу, – сказал Радостовец.

В каждом коллективе сегодня происходит пере­оценка своих возможностей по конкурентным преимуществам. И для того чтобы определить верный азимут движения, бизнесу сначала нужно просчитать себестои­мость всех вкладываемых ресурсов в тенге и в валюте. При этом Николай Радостовец считает, что тем предприятиям, которые сегодня пытаются «под шумок» накрутить цены на товары, нужно десять раз подумать, прежде чем пойти на такое. Ведь ценовое ралли в конечном итоге породит волну инфляции, а та в свою очередь перечеркнет все расчеты бизнеса на конечную прибыль. И в этом смысле хорошо смеется тот, кто последним загребает жар, а это будут явно не местные «стайеры» от бизнеса…

Глава ассоциации считает, что сегодня любое движение, провоцирующее рост инфляции и девальвацию тенге, чревато в дальнейшем необратимыми последствиями. В этой связи нужно сохранять умеренность и в сфере заработной платы трудящихся, не допус­кая ее чрезмерного рос­та, что только добавит масла в огонь инфляции.

По мнению Н. Радостовца, на сегодня основным негативом дня является существенное падение уровня оте­чественного экспорта, что объясняется не только сужением глобальных рынков потребления, но и тем, что казахстанский экспорт, по сути, теряет свои рынки. То есть наша продукция на внешних рынках оказалась менее конкурентоспособной по сравнению с другими глобальными поставщиками.

Другая причина – это необратимые тенденции мирового рынка, связанные с увеличением спроса на электромобили и пластиковые композитные материалы, заменяющие традиционные металлы.

С учетом этих изменений, как считает глава ассоциации, финансовому сектору Казахстана следует шире применять в своей практике лучший опыт передовых стран, в том числе Турции, где в целях увеличения банковских депозитов в национальной валюте применяют метод автоматической коррекции на инфляцию.

– Я считаю, что такой механизм нужно задействовать и в Казахстане, ибо если мы хотим сохранить депозиты в тенге, а не способствовать их вывозу из страны, то для этого нужно создать стимулы, – заявил спикер.