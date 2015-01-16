Статьи Умею и строить, и шить Гуляим ТУЛЕШЕВА, Астана

Сам же труженик скромничает, предпочитая говорить больше о коллективе и производстве, чем о себе, ведь задачи и цели работы, убежден он, у всех одинаковые и каждый вносит свой вклад в развитие производства, а значит, и города в целом.



С этим, впрочем, нельзя не согласиться. Компания, руководит которой Айдархан Джумабаев, открывшись год назад, уже успела заявить о себе на рынке современных строительных материалов, а выпускаемая ими продукция – утеплители из модернизированного полистирола – уже нашла применение на многих крупных объектах столицы. К примеру, ее использовали в утеплении кровли Дома Правительства, детского реабилитационного центра, жилых домов.



А начиналось все с… приобретения компанией лицензии на производство материала под названием "Симпролит система". Ее разработчик – сербский инженер-строитель Милан Девич, удостоенный за свое изобретение Гран-при на Международной выставке инноваций. Позже именно сербские коллеги приезжали в Астану и обучали специалистов ТОО технологии производства.



О том, как из исходного продукта – полистирола, представляющего собой микрогранулы белого цвета, а также цемента и специальных добавок создаются композит-плиты, Оразхан Искакович рассказывает во время небольшой экскурсии по цеху, описывая каждый этап процесса – в парогенераторе, вспенивателе, бункере, мешалке, других механизмах. Оказывается, плотность плит, на первый взгляд хрупких, зависит от специальных добавок. Их состав влияет и на такие характеристики утеплителей, как негорючесть, удароустойчивость, паропроницае­мость, теплоизоляция. Такой материал "не любят" грызуны.



– Пока большими мощностями мы похвастаться не можем, – опять скромничает рабочий. – И площадь небольшая, арендуем. Сотрудничаем в основном по заказу с крупными отечественными строительными компания­ми, у них же берем объемы на выполнение утепления – кровли, фасада, стен, пола. Они уже оценили нашу продукцию, поэтому в дальнейших наших планах – только расширяться. Столица у нас молодая, строится много, рынок большой, а значит, есть возможность и нам дальше развиваться. Только работай...



На вопрос относительно массового спроса собеседник отвечает, что сегодня еще не все знают о преимуществах выпускаемого ими материала, вполне доступного по цене рядовому покупателю. Кто-то по привычке предпочитает обращаться с металлом и камнем, шутит Оразхан Джумабаев. Однако он уверен в том, что их стройматериал совсем скоро станет альтернативой минвате и люди по-достоинству его оценят.



К слову, в планах компании – построить собственный завод на 10 тыс. кв. м и довести объемы выпускаемой продукции до 200–300 куб. м в сутки. Для этого в компании уже составили бизнес-план и намерены подать на учас­тие в государственной программе по поддержке малого и среднего бизнеса. Это – одна из задач. Но главное, убежден наш герой, для этого есть желание трудиться, не стоять на месте, не бояться сложностей.



– Я никогда не искал легких путей и без работы себя не представлял, – признается работник в завершение беседы, подтверждая слова коллег.



– По образованию зоотехник, но в жизни научился многому: могу и мебель любую изготовить, печь выложить, камины. Умею и строить, и шить. И сына с дочерью рад, что воспитал в таком же духе...