Умирьяев выступил в суде с последним словом

Экс-вице-министр сельского хозяйства Муслим Умирьяев выступил с последним словом в суде, передает корреспондент Kazpravda.kz.В своей речи бывший высокопоставленный чиновник вновь заявил о невиновности. Умирьяев отметил, что свидетели дали лживые показания под давлением следствия, которое стремилось лишь доказать факт получения взятки."Все следствие было направлено на то, чтобы подвести и доказать факт получения взятки", – подчеркнул бывший вице-министр сельского хозяйства."Нет большей обиды и мучений, чем понимать, что можешь быть наказан за те действия, которые не совершал по прихоти кого-либо или по злой воле кого-либо. Поэтому, Ваша честь, принимая во внимание все обстоятельства дела, я прошу Вас вынести справедливый приговор", – попросил суд Муслим Умирьяев.Напомним, что Умирьяева судят по ст. 311 ч. 5 УК РК – получение взятки в особо крупном размере. По данным следственных органов, он, используя свое служебное положение, получил крупную взятку в размере около $150 тыс. за оказание содействия в конкурсах по закупу противоящурной вакцины.Прокурор запросил для бывшего вице-министра 12 лет лишения свободы, отметив, что вина подсудимого полностью доказана. Оглашение приговора состоится 16 октября.