Общество
Умники и умницы

Для участия в интеллектуальных состязаниях в Шымкент приехали 560 отличников со всех регионов страны. Они продемонстрировали свои знания в турах по казахскому языку и литературе, русскому языку и литературе, истории Казахстана, английскому, немецкому  и французскому языкам. 

На церемонии торжественного закрытия олимпиады директор республиканского научно-практического центра «Дарын» Шолпан Кирабаева подчеркнула, что Южный Казахстан для проведения состязания школьников выбран не случайно. Два года подряд южане показывают на республиканской предметной олимпиаде высокие результаты, занимая третье командное место. К примеру, в 2012 году южноказах­станские школьники завоевали 26 медалей, в прошлом году – уже 27, в том числе шесть золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых медалей. За что и были удостоены званий «Лучшая олимпийская команда» и «Лучшая олимпийская школа». 

В нынешнем году в правила олимпиады внесены изменения, оговаривающие, что к участию допускаются только ученики общеобразовательных школ, а не специаль­ных гимназий и лицеев.  В течение пяти дней жюри, в состав которого вошли ведущие преподавали казахстанских вузов, проверяло знания ребят по гуманитарным наукам. Организаторы отмечают, что с каждым годом уровень образования детей растет и выбирать сильнейших становится сложнее. На этот раз по итогам олимпиады 43 школьника были удостоены дипломов первой степени. Все они, как и  обладатели дипломов второй и третьей степени, получают преимущественное право при участии в конкурсе на получение образовательного гранта. На олимпиаде также были учреждены специальные номинации, к примеру, «самый юный участник», «сельский ученик». Таким способом Министерство образования и науки старается поддержать успешных учеников.  

Согласно правилам, тот регион, в котором проходит олимпиада, имеет возможность выставить для участия дополнительную команду. Школьники Южного Казахстана удачно использовали этот шанс и по итогам олимпиады за высокие достижения заняли первое место и признаны победителями в номинации «Лучшая команда олим­пиады-2014». В копилке сборной области – 33 медали, включая восемь наград, завоеванных по естественно-математическим предметам, знания по которым определялись в ходе олимпиады в ВКО. 

Первое место в общекомандном зачете разделили между собой Южно-Казахстанская область, Астана, Алматы и Павлодар. Вторыми признаны команды Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей. Третьего места удостоены школьники Актюбинской, Северо- Казахстанской и Алматинской областей. 

Любовь ДОБРОТА

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