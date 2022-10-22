Умницы и красавицы

Неожиданно финишировал конкурс «Мисс Кызылорда-2022». Его победительницей стала самая взрослая участница, яркая интеллектуалка, профессиональная стезя которой – математика.

В нынешнем году в финале главного конкурса красоты Приаралья участвовали 11 девушек. Дефиле в купальниках не было, зато были выход в национальных костюмах и показ в вечерних платьях. Почти два часа длился творческий тур: кто-то танцевал, кто-то читал стихи, в арсенале конкурсанток были и цирковые номера, и зажигательный индийский танец... Все красавицы выступали блестяще.

Члены жюри, выбирая «Мисс Кызылорда-2022», отдали предпочтение 22-летней школьной учительнице математики Жадыре Мырзахан. Вице-мисс тоже интеллектуалка – 17-летняя студентка Дильназ Шермахан планирует стать правозащитницей, учится на юридическом факультете, знает языки и много читает.