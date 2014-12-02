Умные часы оказались нужны лишь каждому десятому владельцу смартфона
Марат Манаспаев
Лишь каждый десятый владелец смартфона действительно нуждается еще и в "умных" часах. Об этом свидетельствуют данные опроса инвестбанка UBS, которые приводит издание Apple Insider, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.
Опросив примерно 4 тысячи пользователей смартфонов, UBS выяснил, что только 10% из них готовы с высокой долей вероятности приобрести "умное" носимое устройство в следующие 12 месяцев. Еще 17% не исключили возможности покупки "умных" часов в ближайший год.
Наиболее высоким процент потенциальных покупателей оказался в Китае, где 17% опрошенных точно решили купить "умные" часы, а еще 34%, вероятно, сделают это. Для сравнения – в США эти показатели составили 12 и 11% соответственно.
Говоря о том, часы какого бренда они хотели бы купить, пользователи отдали большинство голосов Samsung Gear (37%), однако четверть опрошенных заявили, что будут ждать Apple Watch. В то же время аналитики полагают, что расстановка сил изменится, когда Apple выпустит свои "умные" часы на рынок в 2015 году.
Сопоставив данные опроса с числом проданных в мире iPhone, аналитики UBS сделали вывод, что Apple сможет до конца сентября 2015 года продать около 24 млн Apple Watch по средней цене в $420–430. Это добавит к ее выручке за финансовый год около $10,3 млрд при маржинальности около 33%.