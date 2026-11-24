Тысячи камер наружного видеонаблюдения, дроны и искусственный интеллект помогают сотрудникам полиции следить за порядком в Карагандинском регионе. Благодаря им в этом году удалось раскрыть более 2 300 уголовных правонарушений. Цифровые решения способствуют снижению аварийности на дорогах и повышают поступления в бюджет. За десять месяцев на нарушителей правил дорожного движения наложено штрафов на сумму более 7 млрд тенге.

Фото ДП Карагандинской области

В Караганде, моногородах и поселках региона действует более 108 тыс. камер видеонаблюдения, причем сигнал с чуть менее половины из них выведен в центры оперативного управления. Количество этих устройств постоянно растет – за год их стало на 21 тыс. больше. Системами видеонаблюдения в регионе оборудуют все больше школ, больниц, тюрем, торговых центров и оружейных магазинов. При этом камеры становятся умными.

– Сейчас в нашем регионе 1 169 камер подключены к модулю видеоаналитики, – сообщил заместитель руководителя департамента полиции Карагандинской области Жанат Какажанов. – Из них 103 устройства способны распознавать лица людей, 677 настроены на транспортную аналитику и 164 работают на выявление свалок с бытовыми и строительными отходами. За десять месяцев благодаря технологии распознавания лиц мы установили и задержали 18 человек, которые представляют оперативный интерес и проходят по учетам.

Модернизации подвергся Центр оперативного управления, который действует при департамен­те полиции. Его оборудовали современной системой кондиционирования и источниками резервного электропитания. Благодаря прокладке новых оптоволоконных линий возросла скорость передачи видеосигнала. Расширился функционал доступа к межведомственным информационным системам, в числе которых ЕРАП, ЕРДР и «Қорғау».

Вместе с тем в пяти моно­городах и семи сельских районах удалось создать собственные ЦОУ. Теперь местные сотрудники полиции имеют возможность быст­рее реагировать на происшествия в своих населенных пунктах.

Цифровизация облегчила работу и тем полицейским, которые ежедневно контактируют с населением. В частности, для патрульных и сотрудников спецподразделений выделено более 900 смарт-жетонов со встроенными видеокамерами.

Участковые инспекторы снабжены служебными планшетами, с помощью которых осуществляется доступ к системе «Цифровой УИП». Она объединяет различные базы данных и инструменты, необходимые для работы с населением без бумажной волокиты.

Сотрудников службы пробации обеспечили 150 радиоэлектронными браслетами для контроля за подучетными гражданами. Сигнал с этих устройств передается на служебные планшеты и рабочие станции дежурных час­тей. В арсенале карагандинской полиции есть также 32 дрона. Их используют не только для наблюдения за оперативной обстановкой, но и для контроля за санитарным состоянием населенных пунктов.

На дорогах области 170 аппаратно-программных комплексов фиксируют нарушения ПДД: контролируют скоростной режим, положение ремня безопас­ности, использование телефона за рулем, а также соблюдение требования уступать дорогу пешеходу. В департаменте полиции отмечают, что главная задача цифровизации – сделать работу правоохранительных органов эффективнее и оперативнее.