Свежий выпуск «Умным» светофорам – зеленый свет Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

Как сообщил заместитель начальника управления административной полиции ДВД Алматы Жандос Мураталиев, на сегодня таким таймером в городе оборудованы 244 светофора. Это заметно повышает безопасность дорожного движения. На перекрестке автомобилисты и пешеходы видят, сколько секунд осталось до переключения зеленого на красный, что помогает им понять, успеют ли они пересечь перекресток. Впервые «умные» светофоры появились в Алматы в 2009 году.

В городе функционируют 18 регулируемых пешеходных переходов, которые оборудованы дополнительным освещением пешеходных дорожек. Строительство еще шести таких переходов запланировано в 2016 году.



