Столица привлекает жителей из других регионов перспективой трудоуст­ройства, получения качественного образования, возможностью реализовать самые смелые амбиции. Не последнюю роль играет и комфортность проживания, работы и отдыха, которые обеспечиваются в том числе высокоинтеллектуальными информационными системами. Эту мысль в ходе Международного форума-выставки «ASTEX Astana Smart City 2016: «умный город» для счастливой жизни» озвучил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.

По его словам, для создания комфортной городской среды необходимы новые успешные проекты, и сегодня государство создает все инфраструктурные возможности для их реализации. К примеру, в государственной программе «Цифровой Казахстан», которую Министерство информации и коммуникаций планирует презентовать в следующем году, предусмотрены мероприятия по развитию всех секторов экономики с помощью информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе по развитию «умных» городов.

По всему миру процесс урбанизации набирает серьезные обороты. По оценкам ООН, к 2050 году 70% населения мира будет жить в городах. Это приводит к усложнению систем транспорта и жилищного обеспечения, растет актуальность рационального использования энергии и бережного отношения к окружающей среде. Глава ведомства, говоря об этом, отметил, что решение насущных вопросов требует умных подходов, стимулирующих качественное развитие, при этом решающая роль здесь принадлежит ИКТ.

– Как однажды сказал Станислав Ежи Лец, «техника дойдет до такого совершенства, что человек сможет обойтись без себя». Развитые страны уже полноценно используют эти возможности в жизни городов постиндустриальной эпохи. Большие и открытые данные, облачные технологии, блокчейн и другие новшества находят применение в самых разных, а порой и в неожиданных секторах городского ландшафта. Словосочетание «умное водопользование», «умная энергетика» и даже «умное управление отходами» уже никого не удивляет, – отметил министр.

Он также привел данные Международного союза электросвязи, согласно которым количество подключенных к Интернету устройств в «умных» городах возрастет с 1 млн в 2015 году до 3 млрд в 2018 году. К 2022-му бизнес на основе блокчейн будет стоить 10 млрд долларов. Чтобы оставаться полноценной частью глобальной экономики и технологического рынка, критически важно не допустить отставания в развитии этих направлений.

– Уровень урбанизации в Казахстане достигает 60%, и по этому показателю наша страна лидирует в Центральной Азии. Настоящим флагманом процесса является молодая столица, обладаю­щая большим потенциалом в части дальнейшего расширения… Уверен, что мы сделаем большой рывок в создании города, в котором все будет с приставкой смарт – управление, среда, инфраструктура, экономика, здравоохранение, образование, – заверил Даурен Абаев.

Выступивший на панельной сессии аким столицы Асет Исекешев рассказал о концепции «Смарт-Астана», направленной на достижение рационального использования и управления всеми видами ресурсов и вовлеченности местного сообщества в управление и преобразование среды обитания.

– Мы планируем сделать Астану пилотной площадкой и максимально быстро реализовать в столице все предложенные программы. По «Смарт-Астане» на первом этапе реализуем те проекты, которые покажут социальный и экономический эффект, – сказал Асет Исекешев.

Среди проектов, которые акимат намерен осуществить в 2017 году, – «Умное уличное освещение». Благодаря его реализации с использованием механизма ГЧП будут заменены на современные технологичные 25 тыс. ламп. Проекты касаются также медицины, образования и транспортной инфраструктуры.

По окончании пленарной сессии столичный акимат и партнеры подписали 9 меморандумов о сотрудничестве в инновационной сфере и развитии предпринимательства. В рамках форума-выставки были организованы экспо-зоны, где свою продукцию представили ведущие компании Казахстана, такие как АО «Национальные информационные технологии», АО «Астана Innovations», АО «Транстелеком», АО «Центр развития города Алматы», АО «Казпочта» и другие.