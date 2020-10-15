«Умный госпиталь» для маленьких пациентов

О преимуществах современного стационара нашей газете в подробностях рассказал главный врач больницы Ержан Сералин.

– Ержан Булатбекович, можно ли считать, что с появлением инфекционного модуля решена одна из назревших проблем здравоохранения нашего города?

– Действительно, мегаполис нуждался в новой детской инфекционной больнице, так как прежняя уже не справлялась с наплывом пациентов из-за все время растущего населения и не отвечала всем необходимым требованиям. В феврале текущего года во время посещения нашей больницы аким города Бакытжан Сагинтаев сообщил о планах по строительству новой клиники. Первое время речь шла только о пристройке, но СОVID-19 внес много корректировок, затронувших в целом всю сферу здравоохранения страны. Было принято решение строить быстровозводимые модульные больницы, отвечаю­щие международным стандартам инфекционного стационара. Наша больница состоит из 12 отделений и включает в себя боксы, палаты. В ней имеются приемно-диагнос­тическое и реанимационное отделения, лаборатория, пищеблок и прачечная. На территории стационара расположены также станция медицинских газов, локальные очистные сооружения, дезинфекционный барьер для машин скорой помощи и блок для утилизации медицинских отходов. Хотелось бы подчеркнуть, что наша больница не временное, а капитальное строе­ние со сроком эксплуатации более 50 лет. Оснащенность современным высокотехнологичным оборудованием позволяет лечить пациентов с инфекционными заболеваниями на новом, более качественном уровне. Наша клиника располагает компьютерным томографом, мобильными рентген-установками. Все без исключения палаты оснащены рециркуляторами воздуха, индивидуальными кис­лородными точками.

– Была ли у Вас возможность для предварительного знакомства с проектным планом будущей больницы с тем, чтобы внести в него какие-то корректировки?

– Да, нам предоставили такую возможность, и мы ею, конечно же, воспользовались. Например, в первоначальном варианте запланированного строительства площадь лаборатории составляла всего 54 квадратных метра. После проведенной корректировки она была расширена до 340 квадратных метров. Теперь там помещаются ПЦР- и ИФА-лаборатории, а также клинико-диагностическая лаборатория, которая сможет проводить до 5 тысяч исследований в сутки. Немалую роль сыграло и то, что больница возводилась с учетом всех мер по подготовке к возможной второй волне пандемии и осенне-зимним вспышкам ОРВИ. Можно сказать, что борьба с пандемией аккумулировала интеллектуальный и профессиональный потенциал города для решения новых задач в сфере здравоохранения. Местная власть поддержала медицинское сообщество, и благодаря совместным усилиям современный стационар был построен в рекордно короткие сроки.

– Насколько облегчат работу медицинского персонала цифровые технологии?

– Больница оснащена информационной системой, имеются более 90 планшетов для каждого сотрудника отделения. Благодаря чему при осмотре больного врач сможет в оперативном режиме обновлять сведения в его электронной истории, а медсестра – вносить показатели его состояния: температуру, давление, пульс, что моментально будет отражаться на экранах в ординаторской или в Ситуационном центре. Состояние пациентов будет круглосуточно отслеживаться в режиме реального времени с помощью системы «Умный госпиталь», разработанной на платформе «Damumed». Все это позволит повысить качество медицинской помощи и экономить время врачей и другого персонала.

– Как Вы планируете повышать квалификацию молодых врачей?

– В данный момент мы как раз занимаемся подбором кадров, в частности, среднего медперсонала. Все претенденты проходят собеседование, затем в течение двух недель – стажировку и только после этого смогут выйти на свое рабочее место. Заведующие отделениями – опытные врачи, за плечами которых в среднем не менее 5 лет работы с детьми в условиях стационара. Молодые специалисты будут трудиться и совершенствовать знания и умения под их началом.

– Во время вспышки коронавирусной инфекции именно в детскую инфекционную больницу меценаты чаще, чем в другие стационары, везли кислородные баллоны и концентраторы...

– Все проблемы, возникавшие при лечении этой опасной болезни, учтены в новой больнице, где к каждой койке подведена подача кислорода. А в реанимации стопроцентная обеспеченность медицинскими газами. Раньше у нас не было такой большой потребности в кислороде, однако пандемия показала, что всегда надо быть готовыми к любым ситуа­циям. В период первой волны COVID-19 нам потребовалось в 20 раз больше кислорода, чем в обычное время. И если раньше уходило в среднем 10 баллонов в день, то в самый разгар пандемии – до 200 единиц в сутки.

– Как Вы оцениваете опыт, приобретенный нашими врачами в ходе борьбы с опасным вирусом? Как известно, было много разных мнений о том, что медработникам не хватает квалификации, применяются не те лекарства, часто меняется протокол лечения...

– Врачи нашей больницы с первых же дней пандемии оказались на передовой. В ночь с 12 на 13 марта мы встречали самолет, в котором был выявлен первый больной с диагнозом СОVID-19. Наши педиатры, всегда имевшие дело с маленькими пациентами, оперативно переключились на лечение взрослых. Были определенные сложности, но врачи обучались на ходу и сразу применяли полученные знания на прак­тике. Был период, когда наблюдался большой наплыв больных, в день приходилось принимать от 50 до 60 пациентов. Нагрузка на медперсонал была колоссальная, учитывая, что в жару очень сложно все время находиться в СИЗах. Конечно, недовольные пациенты всегда бывают, но мы лечили всех в соответствии с утвержденными протоколами. Да, они менялись, но это только потому, что человечество впервые столкнулось с этой коварной болезнью. Считаю, что мы достойно справились со своей задачей, и благодаря самоотверженной работе всего медицинского сообщества нам удалось вылечить большинство пациентов.

– А не остались ли без внимания дети с другими инфекционными болезнями, пока Вы боролись с СОVID-19?

– Что характерно, во время карантина многие детские заболевания – корь, менингиты, ОРВИ, энтеровирусная инфекция – резко пошли на убыль. Это связано с тем, что в период жесткого карантина дети не посещали детские сады, школы, а также общественные места массового скопления людей. С наступлением осени наблюдается небольшой прирост заболеваемости, потому что сняты строгие ограничения. Но несмот­ря на это, будем на­деяться на благоразумие и ответственность наших граждан за свое здоровье и здоровье детей. Отмечу, что в осенне-зимний период, когда дети наиболее подвержены сезонным респираторным инфекциям, обострению хронических заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, очень важно соблюдать нормы по сохранению социальной дистанции, гигиенических мер, являющиеся эффективным средством предотвращения распространения инфекционных болезней.