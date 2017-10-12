"Умный" тоннель с системой распознавания лиц появится в аэропорту Дубая
Летом 2018 года в аэропорту Дубая появится первый тоннель с системой распознавания лиц, сообщает news.day.az.
Под экранами тоннеля спрятаны около 80 скрытых камер, на внутренние панели можно вывести изображения плавающих рыб, объявления или другую картинку.
По словам одного из местных чиновников, "виртуальный аквариум" привлекает внимание пассажиров, которые рассматривают экраны и помогают камерам распознать лицо в разных ракурсах.
Если у службы досмотра аэропорта нет вопросов к пассажиру, пол тоннеля светится зеленым, если он не прошел регистрацию – красным. Первая автоматическая система досмотра появится в третьем терминале аэропорта Дубая в конце лета 2018 года, а к 2020 году устройства установят в остальных терминалах.
Презентация устройства состоялась в рамках выставки Gitex, которая проходит с 8 по 12 октября.