Унесенные ветром… Свежий выпуск 400 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Несмотря на предупреждение спасателей, которые через громкоговорящие устройства просили отдыхающих не пользоваться катамаранами и другими плавательными средствами из-за сильных порывов ветра, отдельные граждане проигнорировали рекомендации сотрудников поста и вышли на прогулку по озеру. В итоге одна группа начала терпеть бедствие на неисправной лодке, которая перевернулась из-за перегруза. Все пятеро спасались тем, что удерживались за края подтопленной лодки. Беспечность людей могла обернуться трагедией, тем более что среди них находились несовершеннолетние дети и те, кто не умел плавать.

Спасатели действовали оперативно и слаженно. В считанные минуты унесенные ветром отдыхающие были доставлены на берег, медицинская помощь никому не потребовалась.



