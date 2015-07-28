Унесенные ветром…

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Несмотря на предупреждение спасателей, которые через громкоговорящие устройства просили отдыхающих не пользоваться катамаранами и другими плавательными средствами из-за сильных порывов ветра, отдельные граждане проигнорировали рекомендации сотрудников поста и вышли на прогулку по озеру. В итоге одна группа начала терпеть бедствие на неисправной лодке, которая перевернулась из-за перегруза. Все пятеро спасались тем, что удерживались за края подтопленной лодки. Беспечность людей могла обернуться трагедией, тем более что среди них находились несовершеннолетние дети и те, кто не умел плавать.
Спасатели действовали оперативно и слаженно. В считанные минуты унесенные ветром отдыхающие были доставлены на берег, медицинская помощь никому не потребовалась.

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