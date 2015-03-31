Унесенные ветром

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Ольга Золотых, Актау
Накануне все жители области получили SмS-уведомления об усилении ветра до 25 метров в секунду и понижении температуры. Но мангистаусцы, привыкшие к постоянным ветрам, особого внимания сообщениям спасателей не придали. А зря. То, что увидели люди утром в воскресенье, буквально повергло всех в ужас. Солнца практически не было видно из-за поднявшейся пыли. Улицы, невзирая на выходной день, опустели.
Несмотря на резкое ухудшение погоды и видимости на дорогах, некоторые все же рискнули выехать за город. Рано утром на трассе Актау – Жетыбай сильным порывом ветра опрокинуло вахтовый автобус. В тот момент в салоне находились 24 пассажира – работники нефтесервисной компании. Четверо получили различные травмы и были доставлены в больницы.
Полицейские области приняли усиленные меры безопасности на междугородных, областных дорогах и трассах республиканского значения. Машины из города выпускали только колоннами. На усиленный режим работы перешли медики и пожарные.
Ветер и пыль наделали бед не только в городе, но и в близлежащих поселках. В Актау сорвало крыши с нескольких мобильных павильонов. А в поселке Курык рано утром снесло кровлю со здания средней школы № 6. Общая площадь повреждения составила 1 070 кв. м.
В аэропорту Актау из-за ухудшения погодных условий вынуждены были задержать несколько рейсов. Так, на запасной аэродром в Атырау ушли три самолета. Один, выполнявший рейс Астрахань – Актау, и два из Алматы. Из аэропорта Актау задержали вылеты в направлении Махачкалы и два рейса в Алматы.
Синоптики предупреждают, что такая погода продержится в регионе вплоть до 31 марта. Спасатели просят жителей в эти дни не выходить без особой надобности на улицу. Если уж дом все-таки придется покинуть, следует держаться подальше от зданий и строений, высоких столбов, деревьев, рекламных щитов, мачт, опор и электропроводов.

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