Унесли продукты и деньги

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Любовь ДОБРОТА, Шардара
Банкомат находился внутри продуктового магазина. Неизвестные сначала взломали входную дверь торговой точки, а уж затем принялись потрошить платежный терминал. Забрав деньги и прихватив с прилавков продукты, злоумышленники скрылись с места преступления.
В супермаркете не установлены камеры видеонаблюдения, поэтому уйти им удалось незамеченными. Не сняли воров и видеокамеры банкомата. Так что факт кражи обнаружился только утром, когда продавцы магазина пришли на работу. Руководитель филиала банка тут же обратился с заявлением в полицию. По сообщению начальника управления государственного языка и информации ДВД ЮКО Салтанат Каракозовой, по данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут возможных свидетелей, проводят криминалистические экспертизы.

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