​Unicon назвал победителей

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Участникам была предложена актуальная тема «Что лучше для Казахстана: плавающий или фиксированный курс доллара по отношению к тенге?» Все финалис­ты поддержали пла­вающий обменный курс. Причем самыми яркими оказались выступления Динары Утегеновой, Ленуры Махатовой и Сабины Саденовой, которые в итоге заняли первое мес­то и получили приз в полмиллиона тенге.

Основной аргумент, который они озвучили, касался экономии резервов Нацбанка и мотивации Казахстана к продолжению диверсификации экономики. По словам студентов, фиксированный курс выгоден только в краткосрочном периоде.

Как отметил руководитель команды-победительницы, кандидат экономических наук Алексей Титков, его подопечным были даны конкретные задания – предложить инструменты улучшения ситуации на финансовых рынках. Решения студентов ПГУ оказались весьма конструктивными с точки зрения экономики, что и выделяло их на фоне других.

Оценивало конкурсантов компетентное жюри, в состав которого вошли экономист, экс-глава Национального банка Ораз Жандосов, глава совета директоров Altyn Bank Арман Дунаев и председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова, от которой, к слову, ребята получили приглашение на работу.