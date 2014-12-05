Уникальная акция

Свежий выпуск
601
Вадим МАХИН, Алматы
Уникальная акция «Госзаказ-2015» проведена в южном мегаполисе. В ее рамках предприятия и организации города представили свои возможности по оказанию услуг и поставке товаров для предприятий ФНБ «Самрук-Казына». Подписан меморандум о сотрудничестве, согласно которому ФНБ в следующем году закупит товаров и услуг у алматинских предпринимателей на 800 млрд. тенге.
На совещании под председательством акима Алматы Ахметжана Есимова и председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Умирзака Шукеева были обсуждены результаты сотрудничества в уходящем году.
Глава ФНБ «Самрук-Казына» подчеркнул, что Алматы занимает примерно одну треть всех закупок фонда.
– Это говорит о том, что в городе хорошо развит промышленный и индустриальный сектор. Более того, качество товаров и услуг алматинских производителей нас вполне устраивает, оно конкурентоспособное, – сказал Умирзак Шукеев.
Аким города отметил, что совместно с фондом и предприятиями «Самрук-Казына» проводится огромная работа, что положительно сказывается на экономике города. За 10 месяцев у нас наблюдается хороший рост по всем показателям. Так, объемы промышленности выросли на 3%, строительства – на 21%. Грузооборот увеличился на 12%, торговля – на 9%. ВРП за 9 месяцев составил 4,8 трлн., или с ростом на 8%.
Особое внимание, подчеркнул аким, уделяется сфере энергетики. Во многом благодаря сотрудничеству с фондом были решены проблемы города с обеспечением электроэнергией и газификацией.
Ахметжан Есимов озвучил и такие цифры. За последние 5 лет на газификацию по линии «Сам­рук-Казына» было направлено 7,2 млрд. тенге, что позволило проложить газовые сети протяженностью 660 км. Из городского бюджета было выделено 5 млрд. тенге. Это еще 400 км сетей, то есть практически газификация частного сектора уже завершается. Было построено 29 подстанций, из них 22 – по государственному бюджету на 62 млрд. тенге, электрические сети – на 18 млрд. Иными словами, 80 млрд. тенге было вложено за эти годы в строительство.
Акция «Госзаказ» проводится на протяжении последних шести лет. Ее цель – увеличение доли участия городских товаропроизводителей в государственных закупках. Необходимо отметить, что акция нынешнего года – «Госзаказ-2014» – дает предпринимателям возможность подробно ознакомиться с планом закупа национальных компаний ФНБ «Самрук-Казына» и администраторов бюджетных программ Алматы на предстоящий год.

Популярное

Все
На Петропавловск идет огромный поток
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
Ежегодно объем ледников сокращается на один процент
Сборная Казахстана по артистическому плаванию выиграла «золото» на Кубке мира
Дорожную развязку построили на… частном участке
Шымкентские школьники представили свои научные работы
Такой бизнес нам не нужен
В «Сталлите» готовы работать в три смены
Возрастает количество инициированных депутатами законопроектов
Единство и неравнодушие – верные помощники в борьбе со стихией
Вторая волна паводка, ожидаемая в Акмолинской области, уже заявила о себе
Восстановительные работы начались в области Абай
Бишимбаев намеренно затягивал досудебное расследование - следователь
Вода перекрывает автодороги республиканского значения
Мобилизованы все ресурсы
Газета без почтальона – как рыбак без удочки
В Балхаше бизнесу предложат землю под строительство новых зон отдыха
Гуманитарные грузы при помощи волонтеров доставляются в регионы
Когда университет слышит производство
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Президент: Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Премьер-министр постоянно информирует президента о паводковой ситуации в стране
Команда алматинских медиков спасла жизнь роженицы и ее малышки
Касым-Жомарт Токаев посетил исторические достопримечательности Хивы
Завершился рабочий визит президента Казахстана в Узбекистан
Заседание Молодежного совета СВМДА состоится в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев и Мирзиёев отметили важность создания экспортоориентированных предприятий в приграничных областях
Казахстан и Узбекистан реализуют проекты с объемом инвестиций свыше $2,5 млрд
Совместное предприятие создадут железнодорожные администрации Казахстана и Узбекистана
Спикер Сената встретился с Папой Римским и принял участие в межрелигиозной конференции
Костанайскую породу спасет алматинский конезавод
Арестован мужчина, избивавший на глазах прохожих женщину в Карагандинской области
Риски «серого» экспорта ГСМ обсудили в правительстве РК
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой

Читайте также

Копии домбры Каныша Сатпаева презентованы в Жезказгане
В Казахстане трудятся более 67 тыс. работников физической к…
Крупный турнир по бадминтону собрал более 200 спортсменов и…
Системные коррупционные риски выявлены в сфере спорта

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]