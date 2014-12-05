Уникальная акция Свежий выпуск 601 Вадим МАХИН, Алматы

Уникальная акция «Госзаказ-2015» проведена в южном мегаполисе. В ее рамках предприятия и организации города представили свои возможности по оказанию услуг и поставке товаров для предприятий ФНБ «Самрук-Казына». Подписан меморандум о сотрудничестве, согласно которому ФНБ в следующем году закупит товаров и услуг у алматинских предпринимателей на 800 млрд. тенге.

На совещании под председательством акима Алматы Ахметжана Есимова и председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Умирзака Шукеева были обсуждены результаты сотрудничества в уходящем году.

Глава ФНБ «Самрук-Казына» подчеркнул, что Алматы занимает примерно одну треть всех закупок фонда.

– Это говорит о том, что в городе хорошо развит промышленный и индустриальный сектор. Более того, качество товаров и услуг алматинских производителей нас вполне устраивает, оно конкурентоспособное, – сказал Умирзак Шукеев.

Аким города отметил, что совместно с фондом и предприятиями «Самрук-Казына» проводится огромная работа, что положительно сказывается на экономике города. За 10 месяцев у нас наблюдается хороший рост по всем показателям. Так, объемы промышленности выросли на 3%, строительства – на 21%. Грузооборот увеличился на 12%, торговля – на 9%. ВРП за 9 месяцев составил 4,8 трлн., или с ростом на 8%.

Особое внимание, подчеркнул аким, уделяется сфере энергетики. Во многом благодаря сотрудничеству с фондом были решены проблемы города с обеспечением электроэнергией и газификацией.

Ахметжан Есимов озвучил и такие цифры. За последние 5 лет на газификацию по линии «Сам­рук-Казына» было направлено 7,2 млрд. тенге, что позволило проложить газовые сети протяженностью 660 км. Из городского бюджета было выделено 5 млрд. тенге. Это еще 400 км сетей, то есть практически газификация частного сектора уже завершается. Было построено 29 подстанций, из них 22 – по государственному бюджету на 62 млрд. тенге, электрические сети – на 18 млрд. Иными словами, 80 млрд. тенге было вложено за эти годы в строительство.

Акция «Госзаказ» проводится на протяжении последних шести лет. Ее цель – увеличение доли участия городских товаропроизводителей в государственных закупках. Необходимо отметить, что акция нынешнего года – «Госзаказ-2014» – дает предпринимателям возможность подробно ознакомиться с планом закупа национальных компаний ФНБ «Самрук-Казына» и администраторов бюджетных программ Алматы на предстоящий год.



