​Уникальная модель роста

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Валентина Фиронова

– Послание Президента – это алгоритм решения наиболее важных для казахстанцев вопросов, – подчеркнул директор театра Валерий Кузембаев. – Задачи, поставленные Главой государства, весьма объемные и участвовать в решении их надлежит всем, независимо от того, в какой сфере человек работает.

Спикер отметил, что Третья модернизация экономики – логическое продолжение двух первых, которые знает новейшая история нашей страны. Начальный этап масштабных преобразований экономики пришелся на 90-е годы, когда шло укрепление независимости. Во время Второй модернизации, начавшейся в 1996 году, удалось обеспечить стабильный рост экономики, который и позволил стране войти в число 50 конкурентоспособных государств мира. И это несмотря на два мировых кризиса, которые тогда ударили по экономике Казахстана.

В 2012 году была досрочно выполнена «Стратегия-2030», тогда же Президент выдвинул новый программный документ «Стратегия-2050». И вот итог этих двух этапов – Третья модернизация, которая обеспечит устойчивость экономического развития и рост ВВП, а также позволит более уверенными темпами войти в число 30 наиболее развитых стран. Валерий Кузембаев также заострил внимание на развитии цифровых технологий и новой евразийской логистической инфраструктуры, отметив, что Послание содержит предельно четкие поручения по неотложным и эффективным шагам, направленным на дальнейшее процветание страны и благосостояние народа.

По мнению выступивших в ходе обсуждения, Послание даст мощный импульс не только для экономического роста, но и для укрепления духовного потенциала страны. А ключевым фактором процветания станет развитие человеческого капитала.

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